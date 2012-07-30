互联网手机争夺战：销售遇冷 抢入口成伪概念

互联网手机掀起争夺战

7月30日消息，用“雷声大雨点小”来形容目前互联网企业在手机领域的表现并不冤枉。尽管小米、360、百度、盛大、阿里等互联网巨头纷纷涉水手机行业，但换来的似乎只是眼球上的刺激，而不是销售量上的猛增。

就目前入局的互联网企业而言，除了小米手机和盛大竹手机自产自销外，多数互联网企业采取与其他硬件厂商合作的模式：阿里巴巴与天语和海尔合作、百度与戴尔长虹合作、360则选择了分别与华为、海尔和阿尔卡特等合作。

互联网公司这种接连涉足手机市场的行为，最初被媒体解读为移动互联网入口大战。但时至今日，越来越多行业人士对这一说法心存怀疑。

来自赛诺、易观国际、艾媒咨询的中国手机市场排名细节虽然各有不同，但出奇一致的是都没有互联网手机的身影。

虽然目前就判断互联网手机没戏可能为时尚早，但如何提高销量正成为涉水手机领域的互联网公司的核心命题。逻辑很简单，没有足够大的销量，又从何谈起在移动互联网领域圈地和布局?

手机销量是首要问题：没有销量，就没有入口

据国内第三方市场调研公司赛诺发布的6月份国内手机市场占有率数据报告显示，中国智能手机市场份额最高的为三星、其次为联想和华为，第四至第十分别是酷派、中兴、HTC、诺基亚、苹果、摩托罗拉和天语。

其中除了天语与阿里巴巴合作推出过手机外(华为与360合作特供机目前并未上市)，与互联网企业有合作的手机厂商均榜上无名。在互联网评论人士洪波看来，现有互联网企业手机的销量都不及格，因此更无从谈入口的抢夺，“目前还没有哪家互联网公司宣称在移动终端挣钱。”

在赛诺发布的6月份国内手机市场占有率数据中，排名第二的联想智能手机占有率为13.10%，尽管联想当月销售具体数字尚未公布，但根据联想全年2000万台智能手机的销售目标来看，平均单月销量也仅160万台左右。以次推算，6月市场占有率仅为3.11%的天语销量仅为几十万台，其中还包含了大量的非阿里云手机，互联网企业推出手机的实际销量可见一斑。

即便是擅长互联网营销的小米手机，其官方宣布的最新出货量也仅为300万台，在国内智能手机厂商的销量排名中不值一提。而达到这一销量数字，小米至少花了一年多时间，并且还无法保证小米二代能否在日益激烈的手机市场中存活。

小米号称互联网直销，但也没有放弃运营商渠道，可见这一渠道的重要性。据悉，小米官网共举行过9轮开放购买，总销量约为175万部，这意味着小米手机在联通和电信两大运营商渠道售出百万台左右的产品。但这与华为等厂商从运营商走的量还相去甚远。

一位运营商内部人士向腾讯科技表示，消费者选购手机时往往不愿意选择上市半年以前的机型，而更愿意选择新款产品，小米在运营商渠道并不如想象中顺利，小米的定价远高于运营商主推的千元机。这也意味着，互联网公司要从运营商渠道获得大额销量，并非易事。

对于互联网公司做手机，当当网CEO李国庆认为,对百度阿里这种数亿用户的公司而言，几百万台的互联网手机所带来的入口并不算什么。他判定，互联网公司做手机就是扯淡，所谓抢夺入口的说法根本不成立，“建议这些做手机的互联网公司练好内功以争取更多用户”。

绑架用户难获认可 入口无法决定应用胜负

搜狐CEO张朝阳曾公开表示，苹果公司在智能手机市场的空前成功很难复制，要想成功必须是历史上具备硬件、软件结合基因的公司才能做到。“只找一个厂商贴牌生产，要想创造完美的用户体验不太可能。”

小米目前的状况或许可以印证张朝阳的观点。虽然小米手机最近一年声名鹊起，但随着使用时间变长，其硬件问题也开始暴露，接听声音不清晰、频繁重启等成为小米用户心中之痛。在软件层面，米聊起了个大早赶了个晚集，小米旗下的迷人浏览器、小米读书、小米分享和小米便签却一样没能成为各自领域的前几位。这互联网这个只认第一不认第二的行业，没有成为前几名则意味着潜力的丧失。

以浏览器为例。根据易观智库《2012年第2季度中国第三方手机浏览器市场季度监测报告》数据显示，手机浏览器排名腾讯手机QQ、UC及Opera欧朋仍然占据前三坐席，市场份额分别为40.3%、37.4%和11.6%。其后几位分别是海豚、天天和百度浏览器，迷人浏览器则不见踪影。

正如雷军)所言，要做好互联网手机必须是硬件+软件+服务铁人三项，三项都必须做好。具有先发优势的雷军和小米手机尚在为此而奋斗，其他互联网企业希望通过合作生产来解决这一问题，更是难上加难。

不仅如此，智能手机时代的用户习惯正发生明显改变。由于安卓系统的开放性，相较于功能及时代，用户拥有更高的自主选择性，即便是互联网企业捆绑的服务，一旦产品和服务跟不上，用户就会用脚投票。

腾讯移动互联网事业群总裁刘成敏认为，智能手机时代，用户并不会被手机终端厂商“劫持”，大家都会选择自己认为最好的移动互联网应用。

这一说法与宜搜CEO汪溪公布的调查数据不谋而和。根据宜搜的调查，即使某个品牌的手机靠定制机占据了一部分用户，也解决不了用户迁徙的问题，用户还是会根据自己的需要进行刷机，其逃离的速度不超过3个月。