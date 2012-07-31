【商业模式】团购进入疲惫期：价格上浮 单期成交额下降

7月30日下午消息，团购行业自去年底以来集体进入沉默期，据《2012年上半年团购统计报告》显示，虽然今年上半年国内团购成交额约增长180%，达到98亿元，但团购价格悄然上涨，单品成交额以及购买人数都出现下降。

这份由团购导航团800发布的《2012年上半年团购统计报告》显示，截止6月底国内团购网站数量约计2976家，较上月再度减少20家，而当月总成交额仍未能有明显提升，团购行业的市场规模似乎撞上了“透明天花板”。

报告指出，与年初业界预测全年200亿元的全年目标相比，上半年98亿元的总成交额只能说是勉强跑完半程。而团购站们从今年7月开始纷纷悄然转型，通过延长售卖时间、提高套餐价格等方法，将团购带入更为广阔的本地生活优惠领域，行业逐渐进入“泛团购时代”。

团购活力已显疲态

尽管6月份不到18亿元的整体业绩，展现出团购行业的增长速度遭遇瓶颈，但半年近100亿元的总销售成绩让关注团购行业的公众们略有一些欣慰。据团 800连续数据统计，与去年同期数据比较，今年上半年国内团购成交额约增长180%，购买人次增长151%，开团期数增幅最大达647%，团购本身的商业 价值也得以验证。

但同时令人担忧的是，消费者对团购的激情确实在逐渐褪去，与去年上半年平均每期团购成交额为3.7万元相比，今年上半年仅为1.4万元，团购单品的“吸金力”下降不止一倍。

消费者对团购的兴趣，也伴随商户们在不同团购站上的频繁走穴而减弱。尽管团购月平均购买人次从去年上半年的1495万人次增长为今年上半年的约 3800万人次，但按每期团购取平均值的话，去年上半年平均每期团购有973人次购买，今年上半年则仅为327人次，迅速下滑至三分之一的水准。

专家指出，除了购买人次和每单成交额上的衰退外，团购价格的悄然上浮，也是消费者对团购不再疯狂的又一个背后秘密。

报告显示，今年6月的团购生活指数为123点，比5月又继续上涨4.63%，是自去年7月份以来团购价格最高的一个月。(注：团800统计的“团购 生活指数”，是采取以2011年7月为基期，设基点为100，挑选20多个与生活密切关联的团购品类进行连续观察，以加权平均的方式得出每个月的指数涨 跌，用于反映当月团购产品的价格变化。)

电影票房团购贡献超一成

据团800就2012年上半年的跟踪统计，餐饮电影票均属于最为热门的团购产品。据悉，整个上半年餐饮团购的成交额达40多亿元，占到总体销售额的四成，其中自助餐、地方菜和火锅烧烤均超过8亿元。

而电影票团购在今年继续发力，据了解，国家广电总局电影资金办公布的2012上半年国内电影的整体票房是77亿元，而团800数据显示，上半年团购电影票成交额高达8亿元，团购为票房贡献超过10%，相比2011年的贡献比例又再有大幅提高。

半年期的统计报告中还显示，团购总成交额超过5亿元的品类还有摄影写真和酒店客房，从城市分布看来，团购也从重点城市二度延伸至更多的三、四线城市中去，前40名重点城市的占比份额也有减少的趋势，从原先的二八定律逐步变为三七分成。

有业内人士透露，实际上，在去年纷纷关闭地方站点的大型团购网站们正在悄悄的“收回失地”重新开站，随着团购概念在全国大中小城市的普及，来自这部分新兴地区的增量则是各家进一步比拼实力的重要指标。

当然，团购网站们再次杀回当地，与去年大张旗鼓的烧钱推广已经大相径庭，据团购网站的内部人员透露，“今年我们公司强调精细化运营，不再一味比拼销量放卫星，而是要认真看每一单的毛利率了。”

值得注意的是，就在团购网站们依然拼杀时，一些商家最近也开始尝试创建自身专属的团购网站，将线下产品直接搬到线上开团销售，比如6月份就有7家新开设的团购站点是由摄影工作室自营建设的。

胡琛分析，团购行业正走到一个螺旋式的轮回，会有更多的消费者希望跳过团购网站这一层，从商户维度来寻找一个售卖时间长、消费条件更自由的“大优惠”。目前不少团购网站已经意识到了这类情况，正在尝试把团购模式的短期广告效应改造为与商户长期稳定的业务贡献关系。