【商业模式】团购网站发展遇阻：9个月消失2082家 减少近半

据团800统计，餐饮电影票均属于最为热门的团购产品。整个上半年餐饮团购的成交额达40多亿元，占到总体销售额的四成，其中自助餐、地方菜和火锅烧烤均超过8亿元。

团购行业发展撞上了“透明天花板”。团800最新报告显示，截至6月底国内团购网站数量为2976家，与去年9月最高峰时期5058家相比，减少2082家。今年上半年，单期成交额和购买人数双双下滑。

团购网站数量再降

团购导航网站团800于昨日发布《2012年上半年团购统计报告》，数据显示，截至6月底国内团购网站数量约为2976家，较上月再度减少20家， 比去年同期减少1895家，降38.9%。数据显示，团购网站发展的高峰在2011年9月，共计5058家，已消失了2082家团购网站，比高峰时减少 41.16%。

同时，消费者对团购的激情在逐渐褪去。据团800数据，与去年上半年平均每期团购成交额为3.7万元相比，今年上半年仅为1.4万元，团购单品的“吸金力”下降不少。按每期团购取平均值的话，去年上半年平均每期团购有973人次购买，今年上半年则仅为327人次。

“2011年8月份，团购网站曾超过5000家，但高峰过后，便是行业过度竞争所带来的一路走衰。”团800联合创始人胡琛告诉记者，目前，许多团购网站毛利率极低，与商家分成不足10%。“大型团购有VC支撑，小的无粮只能死掉。”

团购价格上浮

报告还指出，随购买人次、每单成交额的衰退，团购价格却在悄然上浮。昨日不少网友评论称，以前自助餐团购价在29元左右，现在已经普遍涨到35元以上。

团购网站从今年7月开始通过延长售卖时间、提高套餐价格等方式“谋求转型”。今年早些时候，美团网就明显延长了货品售卖时间。不过美团网市场部总监左潇昨日称，上述方式是为给消费者购物思考留有空间，并非“转型”。

糯米网市场营销副总裁孙海蒂则表示，目前有些团购网站确实存在此类现象，主要原因是团购行业的深度洗牌及日趋理性。但他认为，“千团大战”并不存 在。“在我看来，真正的拿到融资的、能被老百姓记住的团购网站，从来没有超过10家。”他认为，接下来全国性大型团购网站之间的资本层面的整合并购才是值 得关注的。

■ 统计

餐饮电影票热卖

据团800统计，餐饮电影票均属于最为热门的团购产品。整个上半年餐饮团购的成交额达40多亿元，占到总体销售额的四成，其中自助餐、地方菜和火锅烧烤均超过8亿元。

而电影票团购在今年继续发力，据了解，国家广电总局电影资金办公布的2012年上半年国内电影的整体票房是77亿元，而团800数据显示，上半年团购电影票成交额高达8亿元，团购为票房贡献超过10%。