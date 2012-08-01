浙江中小企业危机根源

昨之蜜糖，今之砒霜。

困境中的中小企业，融资难。从楼市、矿产等暴利行业中退出的大量民间资金，无处安放，处于逐利的天性，进入了民间借贷。

当音乐还在继续，中小企业与金融仓储、供应链金融、民间借贷等一派和谐，歌舞升平。待到音乐停下时，现实变的难堪，昔日的一荣俱荣，变成今日的一损俱损。

实体经济，就是那个停止键。

危机之源

和江苏、山东等省以大企业为主的发展模式不同，浙江形成了中小企业为主角的钱江区域产业群发展模式。

按照国家统计局的规定，小型工业企业的年销售额认定标准为3000万元以下。根据银监会的规定，单户授信500万元以下和企业年销售额3000万元以下为小企业。按照这个标准，浙江小企业达200多万家，占浙江省内所有企业总数的99%以上。

而我国由于种种历史原因，金融机构呈现高额的垄断性。金融市场化改革启动后，多元金融结构有较大发展，但是金融资源过于集中于国有控股、集中于北 京、上海等特大城市的结构性矛盾依然比较突出。浙江缺乏本地具有规模经济优势和行业龙头地位的金融机构总部对金融产业的带动，也缺乏金融集聚区对金融资源 的积聚和对区域的辐射带动。

在这种状况下，浙江中小企业经济的发展，融资渠道主要便是民间金融。

据浙江证监局汇总计算49万家企业2007年-2009年连续三年的资产负债表，得出浙江企业的平均融资结构，其中银行贷款占新增资金来源的39%，民间融资占新增资金来源的47%，上市与债券融资占新增资金来源的10.46%，利润留存占新增资金来源的1.79%。

浙江民间兴起的金融仓储、供应链金融、民间借贷等，在很长一段时期，为解决浙江中小企业融资难问题。

专门的金融仓储公司是最近几年兴起的，主要出现在浙江一带，如浙江涌金仓储股份有限公司、浙江和金仓储股份有限公司、淳安千岛湖新城仓储有限公司等。金融仓储有两种模式，其一为第三方动产质押监管模式，其二为仓单质押模式。

和金融仓储结合紧密的行业中，最为人所熟知的便是钢贸。

所谓供应链金融，核心便是互保、联保。供应链金融模式，担保以核心企业为主，或由核心企业负连带责任，其风险由核心企业及上下游中小企业产生，供应链中任何一个环节出现问题，将影响整个供应链的安全和贷款的顺利归还。

在过去几十年，这种民间金融和中小企业互哺的模式，表现出极强的创造力和财富效应。改革开放以来，浙江的中小企业得到了长足的发展，总量已占全省GDP的70%以上，税收贡献率71%，社会投资占50%以上，就业占人口80%以上。

但昨之蜜糖，已成今之砒霜。

在中小企业随着各项成本抬高而进入微利时代，亟待转型之时，出于逐利的天性，金融系统却失去了耐心，民间金融开始反噬实体经济了。

传统制造业模式遭遇瓶颈 实业空心化

危机必然会到来，因为传统制造业已经遇到了天花板。成本持续抬高，贸易纷争不断，产品质量反复，同质化竞争严重等诸多问题，如乌云挥之不去。

浙江中小企业是“中国工厂”的缩影。低廉的劳动力成本，是支撑中小企业在过去十几年中获得发展的最重要因素之一。但实际上，在整个商品流通销售环节中，“代工厂”只能依靠廉价的劳动力赚取非常微小的利润。

数据统计，机电产品和纺织服装是浙江的主要出口商品，二者共占出口总额的比重达70以上。劳动密集型产业是浙江的出口优势产业，而支撑劳动密集型产业成本优势的条件却在远去。

同时，过度依赖国外市场，也使得中小企业的抗风险能力薄弱。温州便是典型的代表。

制鞋，是温州核心制造业之一，而这个核心制造业60%的市场在国外。同样的，温州生产的眼镜80%出口。温州的打火机，在上个世纪已经占领了世界市场的80%，不过，如此惊人比例的产值也才几十个亿。

2008年，温州鞋业的数量萎缩了一半，从2003年的5000多家下降到2008年的2600家。同年温州眼镜出口增幅回落一半。最低端的温州打 火机，最高峰时期曾有3000多家打火机厂，到2007年底剩下500家，到2008年6月，能够坚持开工在只剩下100家左右。