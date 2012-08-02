多家电商被爆资金链断裂 上市无望“节衣缩食”

多家电商网站被爆资金链断裂上市无望“节衣缩食”

近日，佳品网和耀点100由于资金链断裂分别陷入裁员和中断运营的困境。而中国公司遭美国投资界急速冷冻，一些美国投资银行甚至声称“10年不碰中国公司”，业内预计，电商网站今年还将成批倒下。但另一方面，目前已有不少知名传统企业正在积极筹划和招聘，加速电子商务的布局。预计在2013年将会通过代销和自建渠道的方式大举进入，纯电商的寒冬似乎已成为了传统企业的春天。

本报讯国内电商网站目前的“节衣缩食”与去年的“一掷千金”形成鲜明对比。前日，国内时尚百货B2C网站耀点100公告称，因办公室和机房升级搬迁，暂停网站运营，且7月28日起不再接受订单。但是公告未给出恢复运营的大概时间。耀点100自去年10月已传出裁员消息，今年3月后更传出面临破产。有分析指出，耀点100暂停运营或因资金烧尽，难以承担租金压力被迫搬家而暂停运营。

另一家电商网站佳品网不久前宣布获得来自梅百货与英特尔的B轮融资，但不少佳品网员工日前在网上发布消息称自己突然“被辞职”，而网上也盛传此次佳品网的裁员人数达到一半。佳品网CEO杨培锋对外表示，此次裁员为优化管理，并称资金链没有任何问题。而对于离职的员工，佳品网表示给予了超出劳动法规定范畴工资(在劳动法规定基础上，再增加一个月工资)且在招聘网站为离职员工做岗位推荐。

中国公司遇事多关联投行损失大

由于此前烧钱过快，而后续投资因资本市场转冷而无法到位，去年年底，网易尚品、呼哈网、盛大品聚网相继关闭，今年以来，电商网站更是纷纷压缩成本求生存。今年上半年，中国也仅有唯品会1家中国企业在美挂牌上市。

美国第一理财证券公司董事长兼执行长刘锦杭认为，当前，美国投资者对中国公司信心不足，特别是受到浑水公司等做空机构的多轮阻击，中国公司基本上无人问津。美国沃森·伯德律师事务所合伙人李贝蒂说，经历多起事件之后，相关联的美国投资银行、会计机构也遭遇了重大损失，中国公司遭美国投资界急速冷冻，一些投资银行甚至声称“10年不碰中国公司”。

传统企业有望占据电商半壁江山

随着苏宁易购、国美库巴、百丽优购的崛起，传统企业越来越多地站在电子商务市场的前沿。在艾瑞B2C排名统计中，前20名中有3家拥有传统企业背景(苏宁易购未纳入统计)，而在去年上榜企业不过1家。2012年传统企业电商已步入主流，在经济低潮期，更多拥有货品与资本优势的传统企业加速进军电商的脚步，2013年将会有更多的具有传统背景的电商浮出水面，中国电子商务市场的格局又将生变。

2011年美国电子商务销售排行中亚马逊、史泰博、苹果占据前三，传统企业的电商就占据了两席；而在前十五的排名中，超过一半来自传统品牌和零售商，较之2010年，传统企业在电商销售排行榜中占比进一步提升。

而在中国这一趋势也越加明显。拥有传统企业背景的电商企业，在资本寒冬的2012年，凭借着在资金、货品、供应链等方面的优势，陆续开始发力，加速品牌和品类的扩张。京东商城前总裁助理、现NOP创始人刘爽认为传统企业做电商分“三段”：先有冲突，然后做区隔，最后才能融合。

从目前的市场进程看，传统企业做电商大多属处在第一阶段或向第二阶段的过度中。若可以在1~2年将电商业务与传统业务完全打通，优秀的传统企业则有望在电子商务市场占据一定的地位，如美国市场一样占据电商半壁河山。