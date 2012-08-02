【商业模式】国内手游进入爆发前夜！近10款收入超500万

国内手游进入爆发前夜（腾讯科技配图）

“只要站在风口，猪也能飞起来。”国内手机游戏市场最近几个月正发生奇妙变化。随着中国智能手机用户数逼近3亿、千元智能机大量出现，手机游戏不再只是呈现“美好蓝图”，而是真实贡献出真金白银，手机游戏厂商在移动互联网浪潮中率先分得一杯羹。

据长城会联合创始人宋炜、摩游世纪CEO宋啸飞、当乐网CEO肖永泉等多位行业人士透露，已有约10款本土手机游戏单月收入突破500万元，甚至有两款突破千万级别。更有乐观预计，随着新游戏推出，年底将至少有4,5款月营收破千万，明年更将突破10款。

手机游戏在快速发展中也在发生深刻变化。一位游戏圈资深人士表示，6月份国内iOS和Android游戏的营收规模都达到3000万，iOS呈稳定状态，Android发展迅猛，第三季度将是转折点，Android游戏市场份额将超过iOS。塞班等平台游戏的份额持续萎缩。

这也让手机游戏行业格局悄然生变，原来依托JAVA平台的手机游戏厂商纷纷倒闭或转型，将更多精力投入到研发Android和iOS平台游戏，原有JAVA游戏仅仅处于维持状态。

手游呈快速爆发之势月收入500万不新鲜

截止2012年第二季度中国智能手机用户数达到2.90亿人，环比增长15.1%。本季度最典型的市场走势是智能终端正在由中国的高端人群消费转向中端消费群体。

此外，中国智能手机市场低价位智能手机在销售份额上占绝对优势，其中1001-2000元之间的手机占45.8%，1000元以下的手机占23.3%，这给手机游戏发展奠定了非常好的基础。

据摩游世纪CEO宋啸飞透露，至少已有10款手机游戏月收入突破500万元，依托腾讯平台的就能举出好几家，包括《御剑OL》、《降龙OL》，以WAP＋Flash开发为主的《飞仙勿扰》月收入1500万元。摩游世纪最近几个月正在发力，希望单款游戏月收入千万。

当乐网CEO肖永泉表示，包括《世界online》、《胡莱三国》、《二战风云》、《忘仙》、《小小帝国》、《帝王三国》等均月收入500万。这在去年国庆节还被肖永泉认为不可能的事情，现在已彻底改变，并且还在以更快势头改变。他去年曾认为Android游戏赚不到钱。

《世界online》月收入超过500万也让广州谷得CEO许远感到意外。许远近日对腾讯科技表示，进入到3月份后，市场变化疾速。“我们去年认为做客户端一定要做小，我自己认为对行业发展脉络把握还比较准，但这个行业发展之快，我承认也超出我的预计。”

一位开发商透露，仅仅在半年前一款手机游戏月收入300万都非常罕见，现在月收入500万的可以数出一排。不过，目前各家手机游戏厂商均在拼命做用户，只希望默默赚大钱，并不希望太高调，引发行业巨头关注，搅黄自己的好生意。

相关报告显示，2012年上半年国内手机游戏用户0.78亿人，较2011上半年增70.9%，预计年底人数达0.98亿。2012年上半年手机游戏市场实际销售收入12.6亿元，同比增54.4%。在市场占有率方面，手机游戏市场占游戏市场份额已达5.1%，连续2年保持快速上升趋势。

变化的结构：塞班快速衰落大量厂商转型

大量手机游戏快速崛起的背后，也有不少泪歌。艾媒数据显示，2012年第二季度Android操作系统份额达到63.1%，较上个季度的55.4%大幅提升。iOS份额则占11.7%。Symbian系统仍拥有大量存量用户支持，但份额下降明显，仅占19.9%。

这使原来主要依附在JAVA平台的手机游戏厂商深受其害。就在去年，国内某手机游戏厂商收入主要来自JAVA平台，研发重心也放在JAVA平台，来自Android的收入仅占5%。之所以守成，也在于其管理层难以预判智能终端未来会发展成什么样子。JAVA最辉煌的时候，其每天可以新增六七千用户，去年每天仍可新增三四千用户。

不过，仅仅半年时间市场格局发生重大改变，JAVA市场快速萎缩，其手机游戏收入出现下降。最近半年这家公司也低调很多，潜心研发新产品，争取在年底前推出Android和iOS的产品。其高管对腾讯科技坦言，已慢市场一拍，最近正召开战略会议研究对策。