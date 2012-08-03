【商业模式】奢侈品电商：货源成致命问题 转型不成便关闭

奢侈品电商是个伪命题，多数国内奢侈品网站一开始只是单纯复制国外模式，忽略了国内的网络购物环境，在没有代理权的情况下进行奢侈品网购，只可能陷入杀价竞争。

奢侈品电商“衰退传染病”扩散

一边是爆发增长的统计报告数字，一边是不断关闭网站的哀鸣。“奢侈品”这个频繁曝光的词汇在中国的线下与线上市场，却有着冰火两重天的遭遇。

从2009年开始，怀着对中国奢侈品行业的无限憧憬，大批互联网创业者把目光聚焦在奢侈品电子商务项目上，大量风投资金随即涌入。然而，短短2年过后，噩耗接连而至，“奢侈品电商必死”的唱衰论调疯狂扩散。

与团购网站一样，从早期模仿海外模式到中国式生存，奢侈品电商经历了从高速发展到瞬间跌落的过山车式体验。人们不禁在问，奢侈品电商到底怎么了?

奢侈品电商遇困境 “衰退传染病”扩散

从2011年下半年开始，呼哈网欠薪事件和员工辞职、走秀网裁员、尊酷网CEO离职、网易尚品关停等重重阴影笼罩着奢侈品电商，然而行业暗藏的问题依旧在持续发酵。

近日，“新浪奢侈品频道即将关闭”的消息不胫而走。腾讯科技查询其官方网站发现，产品信息已很久没有更新，首页促销产品仍是6月份的内容。更重要的一点，所有的产品已无法支付购买。

一位接近新浪的内部人士透露，“原有的团队人员已不在奢品这个项目，转做其它业务了。”尽管官方尚未正式公布，但从多方人士获得的消息可以确认，新浪奢品的确已停止运营。

与网易尚品的短命类似，新浪奢品从上线到停止运营仅仅为一年时间。尽管这两家门户都有着巨大的流量优势，一样也未能摆脱停止运营的命运。

而这也印证了华强北在线副总裁龚文祥在去年底网易尚品关闭时表达的观点，“目前任何电商只要和奢侈品扯上关系，都避免不了倒闭的命运，京东、新浪奢品也不会例外。目前中国电商均单是200元，卖2万元的商品太超前。更何况几乎所有真正奢侈品都不会正式授权给电商，靠走私终归不长久 。”

在原新浪执行副总裁、纯粹高尔夫CEO金宝启看来，新浪对电商等非媒体业务的支持力度很弱，在公司内部就像是“私生子”;进入时机也不妥，现在在中国做奢侈品电商的环境还是不成熟。

与此同时，另外一家奢侈品电商网站佳品网也在近日展开了大规模裁员。据其内部员工透露，裁员规模在200人左右，约占公司的一半。尽管佳品网CEO杨培峰称该数据被夸大，但他承认已经根据一定比例进行裁员和业务优化。这显然暴露出佳品网内部运营存在问题。