想成为冠军吗？跟我走吧

美国奥委会没有一分钱国家投入，却诞生了最多的奥运冠军，其奥运金牌生产线的魅力何在？

美国“全国大学体育协会”组织高校橄榄球赛

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【《中国企业家》】2002年，当18岁的莱恩·罗切特（Ryan Lochte）成为佛罗里达大学一名新生的时候，他还是一个顽皮的大男孩。罗切特来自佛罗里达的Daytona Beach，这个漂亮的海滨小城以赛车闻名，这里有全美最漂亮的赛道和最著名的赛车比赛“Daytona 500”。或许是受到赛车这项极限运动的影响，罗切特从小就喜欢玩一些刺激的运动，篮球、滑板、冲浪、游泳样样精通，高三那年还在爬树的时候从树上掉下来被摔成脑震荡而住进医院。

罗切特的父亲曾经是一名大学生游泳健将，在父亲影响下，罗切特在高中的时候已经是个自由泳高手。但罗切特似乎更喜欢篮球，他是高中校队的主力控卫，基德是他的偶像。直到有一天，佛罗里达大学游泳队教练特罗伊来到他的家里，邀请他加入佛罗里达大学游泳队。这所大学以精彩的橄榄球比赛和无尽的学生派对而闻名，在这所大学里，学生对体育有着宗教一般的狂热。这对一个18岁的男孩来说是无法抗拒的吸引力。于是罗切特拿着体育奖学金走进了佛罗里达大学并成为校游泳队的一员。

佛罗里达大学游泳队的主场是位于校园东北角的康奈尔中心（O'Connell Center），这里也是校篮球队的主场。游泳队的训练场就在康奈尔中心的一角，中心是一个7道50米长的游泳池，周围有大约1500个座椅，是为主场比赛时的观众准备的。

游泳队的总教练格雷格·特罗伊（Gregg Troy）是一个和蔼的老头，他在1999年被聘为佛罗里达大学游泳队的教练，此前他曾担任过二十年的高中游泳教练。他麾下的佛大游泳队是一支全国劲旅，此前曾四获大学生联赛全国冠军。

在加入游泳队后，罗切特仅仅能保证按时训练，他对游泳似乎并不上心，篮球依然是他的最爱。他经常跑到隔壁的篮球场去打篮球，和篮球队员打得火热，常常是游泳比赛快开始了他才匆匆从篮球场跑回来热身。

直到有一天，特罗伊教练指着游泳池西边的一面挂满照片的墙说：“这是我们的冠军墙，你想当冠军吗？

罗切特不假思索地说：“当然。”

“你打篮球很难成为冠军，但你如果跟着我一心练游泳，我保证你能成为冠军墙上的一员。”

从那天起，罗切特开始一心一意练习游泳，一下课就往游泳池赶。没过多久，罗切特开始在游泳队崭露头角，并代表校队参加大学生联赛。