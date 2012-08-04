【奥运特刊】看马云、冯仑等大佬热爱的运动

【《中国企业家》】热爱运动的企业家还有很多，有人喜静，有人好动。但当你沉浸其中，哪怕身边山呼海啸，内心都会孤独。

黄怒波说，“登山其实特别无聊，就是不停地走。”失去生命是分分钟的事，但“不可能因为这个就不去，平淡过一生还是去体验生命的力量，这是价值观问题。”于是王石喜欢，王秋杨喜欢，张朝阳也喜欢，越来越多的企业家也开始登山。

还有更多人喜欢体育，有人买下球队，两年整来半支欧洲队，也有人一支球队守了18年。体育究竟是什么？答案在风里飘。

马云 阿里巴巴创始人

说我是武当弟子

那又怎样？

缙云山闭关8天不说一句话

你能做到？

爱太极 爱中华智慧

我是马云

我喜欢 站着就流汗