电商大佬开放平台争抢供应商：服务能力成关键

近期以来，国内一线电商除了忙着打价格战外，就是忙着推开放平台。

而对于二线电商企业，或者是互联网品牌、传统品牌来说，进驻各大电商开放平台，也成了一个低成本营销的新方式。

面对未来众多进驻平台的供应商，平台商们除了要服务好自己的用户外，如何服务供应商，让供应商在平台上赚到钱则是他们面临的新课题。

圈用户也圈供应商

从各家开放平台入驻商家的规律可以发现，最先入驻开放平台的商家，通常是淘品牌或者是触网比较早的传统品牌。对于各家开放平台来说，跟这些网络品牌或者准网络品牌合作，明显会比与那些完全没有互联网营销经验的品牌容易得多。

在7月19日举行的腾讯开放平台大会上，腾讯电商正式宣布QQ网购开放平台启动，首批将接入300余家商户，并计划在今年年底前引入超过1000家具有一定销售规模及具有良好服务能力的商户入驻QQ网购开放平台。

虽然腾讯开放平台采取定向邀请的方式，但是《中国经营报》记者发现：许多商家都是在淘宝或者天猫平台上成长起来的大卖家。同时，这些商家中有许多还是京东商城或者亚马逊开放平台上的商户。这类“脚踩多只船”的公司往往比较了解网购用户，熟悉电子商务的运营规律，同时他们也深谙流量带来销售的真谛。因此，他们也“乐此不疲”在各个平台上忙着开店。

国内B2C企业中，当当网是最早尝试开放平台的商家，但是当当网开放平台时，网络品牌还未成气候，淘宝上的淘品牌在“出淘”(走出淘宝平台建独立站或者在别的平台上开店)问题上还比较犹豫。同时，传统线下品牌对电子商务渠道也还处于观察期。

京东商城的开放平台在2010年底上线。京东副总裁张守川在接受记者采访时曾表示，开放平台的建设可以与京东主流业务互补，会给用户提供更多的选择，同时开放平台也具有拉高毛利率的作用。

其实，无论是京东还是当当、亦或是亚马逊，以零售模式起家的B2C企业开放平台，更多的是想弥补自己的品类短板。比如，京东最擅长的品类是3C、家 电，但如果想把时尚类服装品类做好，就需要有对时尚足够敏感度的买手，要对时尚行业有足够深的理解;而要想做好生鲜、食品类目，就需要有这个类目的专业供 应链支撑。另一方面，这些类目通过开放平台的方式去经营，既能丰富自己的SKU，满足用户的需求，又可以规避自己的短板。最新的数据显示，开放平台的销售 额已经占到京东销售总额的10%左右，这一数据说明京东商城也在开放平台中尝到了甜头。

如今，腾讯也加入了开放平台的战局。腾讯最大的优势就是流量优势，这对平台商家无疑有着很强的吸引力。一位在淘宝、天猫平台上做得非常成熟的服装品 牌负责人告诉记者，作为一个服装品牌，在一个平台销售额增长到一定的程度，一定会遇到增长瓶颈，不可能一直保持着倍速的增长，只有在更多的平台上开店，才 能不断扩大销售业绩。

从各家开放平台入驻商家的规律可以发现，最先入驻开放平台的商家，通常是淘品牌或者是触网比较早的传统品牌。对于各家开放平台来说，跟这些网络品牌或者准网络品牌合作，明显会比与那些完全没有互联网营销经验的品牌容易得多。

此外，用户体验是各大电商平台最为在意的部分，而这些有电商经验的品牌已经在长期的网络销售锻炼出来，无论在页面呈现还是售后服务方面，对于用户体 验都有着足够的认知和满足能力。因此，一线电商在跑马圈地圈用户的同时，也会用开放平台来圈供应商，可谓一举多得。

供应商服务能力成竞争关键

供应商不会把鸡蛋放在同一个篮子里，但同时也会把不同的鸡蛋放在不同的篮子里。而开放平台只有提供好的服务，让供应商的成本更低，更有钱赚，供应商才能提供更新更好的产品给该平台，同时才有能力给用户提供更好的服务。

去年10月，QQ网购上线试运营。最早入驻的是易迅网、珂兰钻石、好乐买等腾讯投资了的企业，以及运营超市品牌的1号店和运营化妆品品牌的天天网 等。在当时的试运营期间，这些B2C企业与QQ网购合作方式是：由他们独家运营QQ网购的行业类目，比如鞋类由好乐买独家运营，钻石珠宝类则由珂兰钻石独 家运营。

腾讯电商CEO吴宵光在接受记者采访时表示，独家运营只是一种过渡方式，而此次QQ网购开放平台的启动，则将大卖家放在了与B2C等同的竞争门槛 上，其目的是希望通过高水平的竞争来提升整个平台的服务水准。显然，腾讯是意识到：只通过几家B2C企业无法支撑QQ网购平台足够丰富的商品选择，而将腾 讯流量引入，也需要有足够多的商家和用户需求，才能接得住这些流量。

对于进驻开放平台的商家，腾讯开出的“招商条件”也足够诱人：首批入驻商家在今年内将全部免除包括进场费、广告费、扣点等在内的全部费用，并承诺投入大量营销资源，以帮助商家店均UV(访问用户数)平均翻三倍，让80%以上的入驻商家实现盈利。

不过，实行免费的开放平台，腾讯并不是第一家。去年7月，亚马逊正式开放平台，其“我要开店”项目就对卖家实行无加入费、无年费、无平台使用费等先期的“零投入”政策。

虽然免费是吸引供应商的一个有效手段，但在供应商看来，平台的流量和政策能给自己带来什么样的收益才是最重要的。一位女装品牌负责人告诉记者，自己 在几大开放平台都有入驻，但从目前来看，还是淘宝、天猫的销量最大。她同时也承认：在淘宝、天猫平台上的投入是最大的，但带来的收益也是成正比的。

另外，开放平台能给供应商提供什么样的服务，也将成为开放平台未来竞争的关键。一位在某B2C开放平台上卖鞋的商家就向记者抱怨，由于管理问题，该 平台退换货率非常高，而且货损很大。这些管理问题主要体现在一些细节上，比如退回的鞋盒缠满胶带，影响了自己的二次销售。而另一家开放平台，则完全采取 IT的方式解决问题，并没有专人对接，任何问题只能发邮件来解决，商户服务意识很差。

但也有业内人士表示，各开放平台对供应商的争夺，将不会像对用户的争夺那么激烈。因为供应商无论是出于对品牌传播的需求，还是出于接触顾客的需求， 都会在更多的平台上开店。供应商不会把鸡蛋放在同一个篮子里，但同时也会把不同的鸡蛋放在不同的篮子里。而开放平台只有提供好的服务，让供应商的成本更 低，更有钱赚，供应商才能提供更新更好的产品给该平台，同时才有能力给用户提供更好的服务。因此，开放平台大战最终将比拼的是平台的技术和服务能力。