社交游戏沉浮：偷菜时代一去不返 卡牌类或爆发

那个全民“偷菜”、“抢车位”的时代已经一去不复返了。

短短两年时间，这种基于熟人社交关系的轻度社交游戏的泡沫已经开始破灭。在中国，曾以“开心农场”红遍全国的社交游戏厂商上海五分钟网络科技有限公 司(以下简称五分钟)开始大规模裁员；在美国，轻度社交游戏的代表厂商Zynga股价暴跌；而在市场最成熟的日本，用户的热情早已经由养鱼、偷菜转向更加 重度的卡牌类游戏。

最近，包括热酷、恺英、乐元素等中国大型社交游戏厂商都忙于转型，减少在轻度休闲社交游戏上的力度，并着手推动社交游戏的重度化。

曾经霸占着人们无数碎片时间的社交游戏，正开始以一种新的面目出现，这无论是对Facebook、腾讯、新浪微博这样的社交网络，还是对Zynga、热酷、恺英、乐元素这样的社交游戏厂商，都或许是一波更大的机遇。

1.轻度社交游戏泡沫已经破灭？

“从全球范围来看，偷菜、养鱼类的轻度社交游戏，大势已去。”泛游创想CEO郭锋说，他曾经在日本和中国从事了多年的社交游戏工作，见证了轻度社交游戏的兴衰。

社交游戏的兴起缘于Facebook、腾讯、开心网、人人网、Mixi这些大型社交网络的开放平台战略，这些社交网络当时急需一些轻度社交游戏来维系熟人之间的社交关系，提升用户黏性，也增加自身收入。

中国社交游戏的爆发，最早由一款叫做“开心农场”的“偷菜”类游戏带动，由上海社交游戏开发商五分钟开发，2008年推出，2009年红遍全国，用户总数过亿，形成“全民偷菜”盛况。

“偷菜”的流行甚至引发社会问题，许多白领晚上定闹钟起来偷菜或者防止别人偷菜，并在工作时间沉迷其中，到了影响工作的地步。许多公司甚至出台规定，禁止玩这种游戏。

中国产社交游戏同样漂洋过海，在海外大放异彩。几年前，当热酷率先将阳光牧场等社交游戏移植到日本的Mixi社交网络时，这些游戏很快占据了日本人的PC和手机屏幕，大获成功，而以乐元素为代表的社交游戏公司同样在Facebook上获得了相当的成功。

在美国，以Zynga为代表的社交游戏厂商依托Facebook平台，同样创造出了令人惊叹的业绩。Zynga携社交网络的概念，短短几年就成功上市，并一度受到华尔街的热烈追捧。

大批创业者涌入社交游戏领域，风险投资水涨船高，随着Zynga的上市，陆续有中国公司喊出做“中国的Zynga”的口号。

然而，从去年开始，偷菜、养鱼类熟人轻度社交游戏明显走下坡路。当Facebook、腾讯、人人网等社交网络的用户玩腻了这些游戏后，很难有新的社交游戏再来吸引他们。

不久前，业内传出消息，因“开心农场”而名声大噪的五分钟在B轮融资中失败，只好大量裁员，现只剩下20余员工，鼎盛时期五分钟员工人数近300人。

五分钟的衰落是社交游戏市场下滑的一个缩影。事实上，包括热酷、恺英、乐元素在内的国内社交游戏大厂在过去一年当中都在悄悄转型，他们开始减少在轻度社交游戏上的精力，转而进军更加重度的网页游戏。

郭锋表示，在高度成熟的日本市场，偷菜、养鱼类轻度社交游戏的泡沫已经基本破灭，用户活跃度大幅下滑，日本市场已经成为更加重度一些的卡牌类社交游戏的天下。

轻度社交游戏最大的一面旗帜——Zynga最近也狼狈不堪，今年第二季度，Zynga亏损了2281万美元，股价已由IPO时的10美元一路下跌至不到3美元。

自从以2.1亿美元收购了OMGPOP后，Zynga的日活跃用户数从约7000万下降到刚超过5500万。

需要指出的是，并不是Zynga一家在Facebook上开始走下坡路，老牌游戏厂商EA也陆续关掉了一些在Facebook上的热门社交游戏，例如热门的《大富翁》游戏。

轻度社交游戏泡沫的破灭也直接影响了此前滚烫的社交网络概念，Facebook自上市后股价一路下跌，其市值甚至已经低于中国的腾讯。

2.为什么社交游戏赚不到钱？

从2008、2009年大红大紫，到如今迅速遇冷，为什么轻度休闲社交游戏的浪潮逝去得如此之快？

从数值上来看，社交游戏的用户数非常庞大。腾讯运营的QQ农场，活跃用户数超过1亿。就用户基数来说，社交游戏远远高于其它网络游戏。不过就营收来说，社交游戏却不如网页游戏赚钱。

恺英网络CEO王悦表示，社交游戏对规模的要求很高，需要有多人在线才好玩，假如你在社交网络上的朋友都不在线，只有你一个人在那边偷菜、养鱼、抢车位，会觉得很没意思。

在“开心农场”等社交游戏爆发早期，同类产品很少，因此出现了“全民偷菜”的盛况，抓住那段时间上线的社交游戏，例如恺英的《摩天大楼》等，都获得了相当的成功。但此后，各种社交游戏大量涌现，用户被分流，新推出的社交游戏用户数很难上去，再也无法重现当年“偷菜”盛况。

此外，题材的匮乏也是休闲社交游戏增长乏力的重要原因。当偷菜、养鱼、牧场、建城、咖啡、抢车位等社交游戏题材被发掘殆尽，用户新鲜感过去后，很难再找到新的题材吸引玩家。

而轻度社交游戏最大的问题在于盈利能力有限。虽然用户规模庞大，但很少有人愿意在休闲社交游戏中花钱，即使花钱，也很少。即使是很有钱的玩家，也不 愿意在这些轻度社交游戏上花太多的钱。其主要原因在于，偷菜、养鱼、咖啡类轻度休闲社交游戏的竞争太弱，用户没有太多花钱的必要。

轻度社交游戏往往靠道具收费，但其收费道具往往都是缩短游戏时间的功能，例如种菜时买一些肥料，能让一些农作物的生长周期缩短，用户购买这些道具的花费很难很高。

王悦指出，传统休闲类社交游戏的APRU值只有几分钱，因此总体来说社交游戏在盈利性上和网页游戏相比还有差距。“一个用户在一款社交游戏上顶多花几千块钱，基本上游戏中该追求的东西就追求得差不多了。”王悦指出，而在网页游戏中，单个用户一次花费几十万是很常见的事。

到最后，轻度社交游戏中剩下的用户都是不愿花钱但有闲暇时间的用户，例如在美国的社交游戏中，50岁左右的“大妈”级用户特别多，这些用户为游戏贡献的价值很小。

“用户并不是喜欢社交游戏本身，而是喜欢和认识的人互动才好玩。”王悦指出，随着重度的网页游戏、手机游戏等新娱乐方式的崛起，轻度休闲社交游戏的用户被分流了很多。