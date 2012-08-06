【商业模式】团购业将迎“寡头”时代

从疯狂的扩张与喧嚣到整合借势，国内的团购业在短短的两年时间内便经历了宛如过山车般的起起落落。

上周，F团与高朋方面向信息时报记者证实，F团与高朋已经完成合并重组，原F团CEO林宁出任新公司网罗天下的CEO。

而在此之前，团购业内整合频现：美团网和聚划算合作、拉手网牵手京东商城、窝窝团结盟赶集网，加上如今F团和高朋合作，业界资深人士表示，团购网站强强联合已成为大势所趋，洗牌的时代真正来临，历经多轮洗牌之后，团购业最终将呈现三足鼎立的“寡头”局面

F团与高朋合并重组

业内关注数月的团购案——F团与高朋之间的重组，终于在法律层面上全部完成。

8月1日，F团与高朋方面在接受信息时报记者采访时证实：F团和高朋网已经完成了并购重组，原F团CEO林宁出任新公司网罗天下的CEO。

一位知情人士告诉信息时报记者，合并后的新公司持股比例为腾讯超过30%，高朋占10%略多，云锋基金占比很少，高朋管理层不持股，F团管理层控股，但具体比例未知。

对于新公司成立之后的首要任务，“网罗天下”的CEO林宁表示：“未来整个公司将一直聚焦在O2O领域做本地生活电子商务这门生意。”

由于F团、高朋背后拥有共同投资方——腾讯，因此，这次的合并在业界看来，腾讯是真正的幕后推手，但F团方面对此给予了否认。对于F团和高朋网的合 并原因，腾讯电商控股公司首席执行官吴宵光在接受媒体采访时则强调：“新公司是为了结合F团和高朋网双方的优势，更好地服务中国团购市场的消费者。”

对于双方合并重组的前景，中国电子商务研究中心分析师吴雪飞认为，F团和高朋网对用户和商家资源的定位不同，可以起到优势互补的效果，业务模式有望起到1+1>2的效果。

团购业进入第二轮淘汰赛

互联网行业的所有细分应用领域，似乎都无法逃脱一个传统规律，即坚持到最后并实现盈利的网站，不会超过三家。门户网站、视频网站、社交网站皆是如此。

如今，不管是美团网与聚划算合作、还是拉手网牵手京东商城、窝窝团结盟赶集网，抑或是这次F团与高朋的重组，不可否认，团购业“千团大战”时单打独斗的时代已经一去不返，整合已经成了团购业的主旋律。

据团购导航网站团800截至5月底的统计，国内团购网站处于活跃状态的共有2996家，较4月再减少56家。团800在5月对团购网站存活率的抽样调查也显示，在对780个独立域名的团购网站样本统计中，仅有339家网站处于活跃状态，存活率为43.5％。

团800联合创始人胡琛认为，由于资本背后的推手，团购这场“游戏”早已将中小网站“清”出了主赛场，5月团购网站总量和存活率的抽样统计可以看出，团购行业的洗牌已经加速，并且已经进入持续整合兼并的第二轮淘汰赛阶段。

业界关注的是，此轮并购整合大潮之后，团购业是否亦将最终呈现三足鼎立的“寡头”局面，而最终胜出的几家团购巨头又将是谁？