【商业模式】电商“砸钱抢人”也要升级

2012年，电商混战序幕拉开。

4月17日，苏宁喊出“击穿全网底价，何必东比西淘”的口号，“东”影射京东，“淘”影射天猫。当当、国美电器城随即响应，发起新一轮促销。4月 20日，马云携天猫杀入战团，投入2亿元为商家补贴。4月23日，亚马逊借店庆之名也来凑热闹，推出“Z秒杀”。5月，京东奋力反击，宣称拿出5亿元让 利。

价格战的逻辑是放眼未来的平台之争，本质就是互联网经济的“抢人”逻辑。当前中国消费者对于价格敏感，又逼得平台电商走入了“砸钱抢人”的险路，这注定是一场耗时、耗力、耗钱的持久战。

当当李国庆和京东刘强东都是性情中人，两人在微博上针锋相对。前者断言京东资金不济，后者却为此要求设局对赌。

来来往往间，更为这场战争抹上了悲壮的色彩。事实上，两者都在自救，玩法却各有不同。

当当饮鸩止渴?

当当的玩法很诡异。4月里的两次出手，一边“请进来”，宣布联合国美网上商城，联手打造家电销售平台“国美电器城”，宣布与“酒仙网”战略合作，由 其独家运营自己的酒类频道;另一边“走出去”，将自己起家的图书业务入驻天猫和QQ商城。如果说前者是强化平台的应有之义，那么后者无疑弱化了平台，有点 让人摸不着头脑。

但仔细想来，似乎也在情理之中。一方面，作为一家上市公司，资本市场的压力也要考虑。2011年由盈转亏制约了当当的发展，这样的形势下，一切可以 盈利的战略都会被考虑。甚至，当当还推出了自有服装品牌。另一方面，电商掀起的价格战也直接倒逼了行业格局的调整。当当联合国美是为了压缩成本，拉开价格 战的空间;入驻天猫和QQ商城则是为了打通更多的销售渠道，提高销售收入，获得价格战的深钱袋。

因此，当当“请进来，走出去”的两手玩法，都是围绕当前盈利和价格战而衍生的逻辑，却不是持续竞争的逻辑。在京东IPO的前夜放出将入驻天猫的信 息，对抗意味更加明显。只是，一场战役的胜利并不能保证赢得战争。图书业务的用户黏性大、盈利丰厚，本是当当安身立命之本，但为了对抗“老二”京东，放手 让自己的这一核心资源流入“老大”天猫手中，自己还有可能变成“老四”、“老五”，如此“杀敌一千，自损八百”的操作，会不会是饮鸩止渴呢?

京东死拼到底

面对家电巨头苏宁国美的挑衅，京东开始回应。4月，京东高调宣布已和海尔、美的、松下、三星等30多家知名品牌签署总额达800亿元的未来三年家电 采购协议。此外，京东还公布了2012年针对大家电业务的物流仓储建设计划：年内新开6个物流仓库，未来三年内实现全国50~60个物流仓库的建设，覆盖 全国绝大多数核心城市。

前者的意图很明显，提高了采购的量级，自然可以获得成本优势;后者则强调京东在核心能力打造上的规划，物流环节的强化不仅可以获得更好的客户体验， 也将压缩运营成本。但如此操作更像是一种“画饼”式的平台营销—没有宣布实际的让利，与其“价格屠夫”的风格不符。有意思的是，5月京东突然宣布，将在 5、6两个月投入5亿元让利，此举被认为是虚招。天猫电器城总经理谭飚更是质疑京东要把成本转嫁给供应商。

事实上，京东选择不接招是因为要准备上市，急于提高毛利率，必须控制成本，此时卷入价格战显然不利。另一个证据是，目前京东已经开始对误购商品收取 上门取件服务运费，并将免运费门槛提高到39元。此举也说明，长期以来的“价格战”尽管让京东异军突起，也让其在资金上不堪重负，上市融资成为自救之道。 而当当、苏宁易购等电商此时发起价格战，目的就正是为了阻止京东上市。这无异于让京东陷入两难：若接招降价，毛利率就会下降;若不接招，消费者就会流失。

如此，京东的“虚实应战”背后的逻辑很简单：倘若没有充裕的资金，无法支持自己“砸钱抢人”的成长，所以唯有选择死拼到底。