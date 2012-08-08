奥运会不只是大公司的舞台，来自中国三线的品牌不甘寂寞，也希望在顶级赛事中分一杯羹

文｜本刊记者 赵奕 插画｜于美瑾

【《中国企业家》】今年6月的一个下午，伽蓝集团董事长郑春影拿到了新款“美素”产品的外包装小样，他若有所思般在公司办公区踱起了步，摄影师则在为他找个好背景拍照。只要一有间隙，他就会问身边的人对小样感觉如何，“怎么样，看起来高档吗？”“你觉得哪种更好？”“你看什么地方还能改改？”

郑是中国最大本土化妆品公司的老板，他并不是一位健谈的人，简单的问题重复来重复去，得到的反馈也模棱两可，这也凸显了他做事的方式，喜欢有板有眼地推进。

2011年，伽蓝销售收入超过40亿元，其最大的本土竞争对手上海家化为35.8亿元，而另一位竞争对手相宜本草为13.4亿元。目前，郑春影已经把目光转向了宝洁、欧莱雅和联合利华。2012年伦敦奥运会本来离一个深耕中国中小城市的化妆品品牌很远，可如今郑春影感觉机会来了。

对于运动队与队员的赞助，已经成为中国企业参与伦敦奥运会的主流方式。在北京奥运会上，包括国际奥委会TOP赞助商联想在内，一共5个层次的合作伙伴共63家，其中，国外公司23家，国内企业40家，这里并不包括赞助个别运动队、运动员的厂商。而本届伦敦奥运会上，中国赞助商的身影除了第三层次的水晶石外，其它基本为零。

不过，在本次众多赞助中国奥运代表队的企业中，很少见地出现了两家化妆品企业，伽蓝和相宜本草，他们分别赞助了国家跳水队和花样游泳队。

今年3月28日，伽蓝在北京举行了签约国家跳水队的仪式，在伽蓝内部，2010年开始进入了所谓“见证中国之美”营销阶段。在此之前，2000年-2007年被定义为渠道与市场拓展阶段，2008年-2010年则聚焦于品牌升级。

国家跳水队的赞助者，曾经是国际化妆品牌雅芳，但从去年以来，雅芳由于在国内涉嫌向官员支付不当的差旅和娱乐费用，遭到美国证监会调查，已解雇多位高管，品牌形象大为受损。虽然这次仍参与了国家跳水队竞标，却失之交臂，将机会让给了伽蓝。

郑春影不愿透露赞助国家跳水队的具体金额，但参照国家花样游泳队350万元，国家男子篮球队600万元的赞助费用，伽蓝赞助国家跳水队的金额应该在上述两者之间。

3月28日当天，郑春影和国家跳水队领队周继红一同来到台上，两人各将一瓶冰川水注入面前的一个容器中，合作宣告正式开始。伽蓝赞助国家跳水队约2个月后，5月24日，相宜本草与国家花样游泳队签约仪式在江苏扬州举行，彼时当地正在举行一项国际花游赛事，整个合作过程颇为低调。

不过，与伽蓝有计划地赞助国家跳水队不同，相宜本草成为国家花样游泳队征战伦敦的战略合作伙伴，显然是仓促之间的决定。截至记者发稿，已近伦敦奥运会开幕，相宜本草官方网站上，竟没有任何一条有关赞助的报道。

一位跨国公司专门从事体育营销的负责人告诉本刊记者，类似奥运会这样的重大赛事赞助，因为合作伙伴众多，在赞助资格以外的营销投入将占到整个投入的80%—90%。也就是说每花1块钱赞助费用，必须花上更多营销费用才能在众多品牌中将自己的“奥运身份”凸显出来。