【商业模式】移动互联时代来临 十种“未来支付”已成现实

产品经理和开发者们将热度飙升的“移动支付”分为“远程支付”和“近场支付”，但更多的用户并不关心原理，只关心这些新鲜的支付方式是否有足够的“未来感”，是否足够好用。

在这个移动互联网的时代，连“花钱”的姿势也变得时髦起来。

长辈们或许还在掏钱包付现金，而年轻一代已经把手机变成了钱包。他们拿着手机在各种识别器前晃出“滴滴声”，这种花钱方式又被称为“刷手机”；或者 是，用手机摄像头拍摄一些长相奇怪的二维码直接购物；又或者是走到咖啡馆，仅靠说出名字就端走一杯拿铁，因为钱会自动扣掉；在朋友聚餐之后，年轻人摇一摇 自己的手机，就能把钱转给朋友“凑份子”。

产品经理和开发者们将热度飙升的“移动支付”分为“远程支付”和“近场支付”，但更多的用户并不关心原理，只关心这些新鲜的支付方式是否有足够的“未来感”，是否足够好用。

从各大公司的努力结果来看，目前，至少以下十种曾经的“未来支付”已成为现实。

接下来，我们也许就该等着将支付芯片植入身体的时代了吧，科幻小说里都是这么写的。

1.二维码支付：也就是所谓的“即拍即付”。打开手机上的支付客户端，其中有一项二维码识别的功能，它可以用来拍摄和识别印制在各种物体上的二维码商品信息，识别后，你直接点击付款，完成交易，商品由快递员送到家里。

提供者——支付宝、Paypal

2.NFC手机钱包：通过在手机中植入NFC芯片或在手机外增加NFC贴片等方式，将手机变成真正的钱包。在付钱时，需要商户提供相应的接收器，这样，大家才能拿着手机去完成“刷一下”这个动作，便捷付款，整个过程很像是在刷公交卡。

需要注明一点：NFC是指NearFieldCommunication，中文名叫“近距离无线通讯技术”，通过NFC可以方便地传输通讯录、图片、音乐等，也可以用于支付。

提供者——Google、中国移动、Docomo

3.摇一摇转账：大家都打开支付客户端，拿出手机“摇一摇”，对方的账号就自动跑到你的手机上，接下来就是便捷的输入金额和收款付款了，简直是聚餐凑份子和水果摊小老板结账的利器呀。它背后的技术包括GPS、蓝牙、重力加速感、NFC等等，当然，用户不必记住这些名词。

提供者——支付宝、Paypal

4.短信支付：短信支付由来已久，发送一串字符到指定号码就可完成手机充值等各种支付，而现在有了更多的演绎。 比如说，短信支付让网上交水电费这件事变成了一项堪称“惊艳”的功能，第一次使用时，你还是用PC在网上操作的，在第三方支付网站登录账户，交完水电费后 选择“缴费提醒”，此后，每个月到了缴费时，支付公司将自动发来短信，回复三个验证码，水电费就交完了，仅仅只需3秒，家里永不停电。

后来，这项功能又演变为“超级转账”，你甚至不用知道对方的账户，在支付客户端上发起转账后，对方短信回复银行卡号就能完成收款。

提供者——支付宝、联动优势

5.“地理围栏”识别、“看照片”确认支付：当你到达A咖啡厅100米的范围内之内，咖啡厅正在使用的支付应用 会启动Geofencing（地理围栏）技术，自动感知到你的到来，调出你的账户，名字和照片等资料，当然同时也会向你发出通知。一旦你收到通知，确认购 买了一杯咖啡，到达咖啡厅后，你只需要说出名字，收银员看着照片确认那就是你，她就可以按下支付确认键完成支付，你就可以端着咖啡走了。很快你还将收到一 个推送通知，告知消费了多少钱并且得到一份电子发票。

提供者——Square

6.语音支付：电视广告中已经嵌入了特定的语音命令，而手机上则安装相应的支付应用。当你在看电视时，把支付应用打开，它就能接收和识别广告里嵌入的语音波段，并主动询问用户是否需要购买此商品并完成付款。

提供者——万事达

7.图像识别支付：这种支付堪称信用卡版的“名片全能王”，它使用手机摄像头来读取信用卡信息，包括信用卡号码和到期日，接下来就可以发起收款啰。

提供者——硅谷创业公司Card.io（它不久前被Paypal收购了）

8.超声波识别支付：这个功能其实还是一种“近场”的识别，但它利用的是超声波，让手机通过麦克风和扬声器就能完成一次近场“相认”，而不必依赖专用的芯片，不用改造你的手机，用户体验就和所有“刷手机”付款的方式一致。

提供者——硅谷创业公司Naratte、摩宝

9.随身刷卡器：随身刷卡器可以用来识别各种银行卡，从而实现随时刷卡消费或缴费的目的。刷卡器很小，呈正方形或长方形，可以轻松插入手机中的耳机插孔，安装后，打开应用就可以刷卡了。

提供者——Square、拉卡拉、盒子支付、快钱、乐刷

10.条码支付：这个支付方式更像是“条码收款”。通过安装支付客户端，你的第三方支付账户可以生成为一个条形码，而收银员用条码枪在用户的手机上一扫，用户点下同意支付的按键，一次付款就完成了。