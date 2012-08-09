视频的发达，移动终端的兴起，让伦敦奥运的互联网竞争别具一格
文｜本刊记者 袁茵
【《中国企业家》】每届奥运会都给门户网站的排位带来重新想象。
2012年，当用户还在回味欧洲杯时，中国互联网门户已经开始另一场战斗。“一遇到这种大事件，比拼都是你死我活，”7月10日，腾讯发布奥运移动客户端，奥运项目负责人、腾讯网副总编辑王永治告诉《中国企业家》，“从今天到奥运正式开幕，是各家公司的全面竞争。”
不仅腾讯，搜狐、新浪、网易等都在备战伦敦奥运，优酷土豆、爱奇艺等独立视频网站也作为“新军”加入混战。北京奥运、南非世界杯再到2012年伦敦奥运，两年一届的顶级赛事恰好与互联网自身的迭代步伐一致。几年间，用户行为已经发生重大变化，他们不再满足于图文信息，还需要视频点播；连接互联网的也不仅是电脑，还有各种移动终端。
不同于北京奥运，各门户网站如今对奥运直播权不再热衷。腾讯、搜狐、网易和新浪，虽然都对外宣布从CNTV（中国网络电视台）购得奥运转播权，却低调许多。尤其是有重大赛事转播传统的新浪，伦敦奥运开幕一周前，才匆匆宣布获得转播权。
四年前，拥有北京奥运转播权的酷6短暂跻身第一阵营，用户日均访问页面和访问量等指数一度超过土豆。现在，这却未必是一笔划算的生意。CNTV公布的伦敦奥运会新媒体转播权有三个分销方案：A类包（主要包括直播+点播+央视节目）价格为5500万元，B类（直播＋点播）3500万元，C类（点播）为2800万元。
这绝对是天价。以往转播权都提前一年甚至两年出售，买方可以用一年的时间招商。但此次很晚才开售，购买者很难从广告中收回成本。外界环境也在变化，去年，视频竞争白热化时，动辄有价格千万级别的版权，而今年尤其是优酷、土豆合并之后，版权价格已经在回落。
但视频仍是主战场，各大门户纷纷另谋出路，自制内容成为争夺重心。其中腾讯动手最早，去年10月就率先发布奥运战略，推出《中国茶馆》、《品蔚英伦》和《全球探营》为核心的10档原创节目和由奥运冠军参与的10部奥运微电影。
节目质量上，互联网也在抛弃“粗制滥造”，开始追逐电视化的精品策略。去年，电视界重量级人物刘春加盟搜狐，今年刘春将全盘负责搜狐的奥运报道，重点视频栏目《西游伦敦记》已近制作完成。据了解，这档节目已经和部分卫视签约，在奥运期间网站、电视同步播出。视频网站将自制栏目卖给电视台，这在以前非常少见。
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