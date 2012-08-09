中国企业的“一亩三分地”

中国公司缺席伦敦2012，是个无奈的现实

【《中国企业家》】伦敦2012是一门大生意。对焦头烂额的英国首相卡梅伦而言，简直就是一个冲喜的机会。第二波经济衰退，老大帝国欲振乏力，奥运至少在提振社会信心和刺激一下经济发展上，是个不错的机会。

所以卡梅伦高调宣称，成本92亿英镑的伦敦2012，在未来四年能给英国带来超过140亿英镑的收入，哪怕这一预测并没有得到英国经济学界认同。奥运会收入，主要来自媒体版权、市场开发和门票销售三大类别。媒体版权由国际奥委会IOC统一销售，主办城市分羹不多，门票销售收入，也不是收入主体，能让主办城市看到的直接利益，首推市场开发。

奥运会的市场开发架构，自1984年美国人尤伯罗斯私人承包洛杉矶奥运会，逐渐进入现代化时段。所谓的“奥运大逆转”，其实就是萨马兰奇上台后，解放媒体版权和市场开发两块经营权，帮助国际奥委会和他在任的历届奥运会，摆脱了债台高筑的压力。市场开发，换言之就是各种结合奥运会营销概念的赞助和授权行为，到北京2008，奥运会已经形成了秩序井然的五级市场开发体系。

这个体系的最上层，就是闻名遐迩的TOP计划，即最顶级合作伙伴，其下分别是合作伙伴、奥运会赞助商、独家供应商和一般供应商。中国企业真正站上奥运营销顶级层面，是联想在2004年到2008年之间的TOP合作伙伴。细数“奥运大逆转”之后，将奥运营销机会使用得最为成功的，首推韩国三星。三星在上世纪90年代中期，还算不上国际品牌，然而它在过去十多年的超速成长经历，与他们充分结合奥运营销，在全球范围内全面扩张直接相关。

联想留下的，却是有些苦涩的奥运回忆。以6500万美元获得TOP身份，当然和奥运会在本土举办有关。其间又有并购IBM个人电脑业务，让联想品牌完成升级，实现国际化运营的战略背景。只是奥运营销的机会，联想运用起来并不纯熟，产品以及企业文化，与运动精神的结合，至少在各种市场活动中并没有得到充分体现。TOP身份的续约，往往有一定提前量，联想不得不在2008年北京奥运会开幕前，宣布自己不续约TOP计划，中国企业最高成本的一次奥运营销尝试，难言成功。

联想之后，没有中国企业再大胆尝试奥运会这种顶级运动营销机会，联想或许给了其他人足够的警示。然而，反思联想以及其它运动品牌的奥运合作过程，一个重要的前提条件，不在于运动营销机会的价值本身，而在于对运动营销感兴趣的企业，是否具备运动营销的必需质素：企业文化和产品属性中，是否具备运动精神因子？是否有着走向国际化和全球化的动力和计划？是否有市场营销必备的1:3配比行动计划—一块钱购买资源，还得有三块钱作为市场推广的后续市场费用支持。

奥运会如此，足球世界杯和其它的运动营销机会，都是如此，不具备这些必要条件的企业，是没有通过运动营销收获成功可能的。当下的中国企业，绝大部分眼光仍然集中在国内市场，真正想要到国外去开疆拓土者寥寥无几；有决心能长久坚持，通过两三代人努力，由普通企业提升至全球企业的，也是寥寥无几—纷纷争夺首富的房地产商，是不需要运动营销机会的。

因此，从运动营销角度看，中国公司缺席伦敦2012，是个无奈的现实。卡梅伦肯定会失望，毕竟中国仍然是世界经济范畴内最性感的一个概念。中国企业更令人失望，因为我们固守的，仍然是这一亩三分地。