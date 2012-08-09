【商业模式】PE模式新考：上市却现浮亏 倒逼行业慎重投资

一年半以前进入的两家投资机构，终于盼到了被投企业温州宏丰在A股的成功上市，但令他们不曾料到的是，上市虽成，但高额回报却并未出现，甚至现在已经让它们的投资出现了浮亏。

这样在以往不曾出现过的案例正在不断上演。

曾一度被PE寄予厚望的IPO退出渠道，渐渐失去了光彩，许多人惊讶地发现，尽管所投企业已经IPO了，但是却并不赚钱，甚至有亏本的可能性。 IPO不赚钱也让很多PE机构开始反思当时投资时的拼价格等激烈行为，转而在投资时变得更审慎，对企业的成长性期望更高，价格也压得更低。

上市了却现浮亏

今年1月10日，上海秉原安股权投资发展中心(下称秉原安投资)和北京华云股权投资中心(下称华云投资)所投资的温州宏丰成功登陆创业板。所投的企 业成功上市，这本该有如金榜题名时倍尝收获的喜悦，但实际上此次温州宏丰的上市，却并未能给背后的投资机构带来想象中的喜悦，带给这些机构的回报其实非常 有限。

在上市半年时间后，以8月2日的收盘价计算，温州宏丰的股价跌至了14.56元，而这已经在秉原安投资和华云投资的成本线以下。2010年12月， 这两家投资机构分别以3000万元及1616万元认购了203万股和109万股温州宏丰的股权，即相当于每股14.79元，现在这部分股权在入股一年半时 间后变成了账面浮亏状态。

这种账面浮亏的案例并非个案，让PE机构处于赔钱边缘的案例开始接连涌现。

据清科集团统计，今年上半年，PE基金投资的企业，在香港主板上市的有3家，涉及5家基金，平均回报仅为0.93倍。

倒逼慎重投资

所投企业上市却不赚钱，甚至还有可能会亏钱，这个被认为迟早会出现的现象终于渐渐变成了无情的现实。以往A股市场由于享有更高的估值，因而被认为PE投资的回报通过A股上市的回报可期，而这样的时代也在逐渐进入尾声。

5月11日上市的珈伟股份也仅为入股两年的投资者带来大约三成的回报水平。这些案例，与过去动辄十几倍的回报率相比无疑是天壤之别。

清科集团数据显示，与过去动辄十几倍的回报相比，PE回报率已经大幅下降，4月份IPO退出回报率下降至2倍，今年5月A股退出机构平均账面回报率仅为1.99倍，创一年以来新低。

“A股早晚有一天会像香港、美国一样，PE的投资项目在IPO的时候也亏钱，这样我觉得这个市场才成熟。”东方富海董事长陈玮表示。“一些在前年或去年上半年抢进去的投资，估值都非常高，20倍市盈率的案例很多，以今年这样的盈利能力计算，公司的高成长性很难持续，高估值的压力难以消化。”一位PE合伙人直言。

IPO也亏钱的事实基本上宣告了很多PE以往所采用的一、二级市场套利的投资模式的结束，二级市场不再是以往想象中那么美好了。这样的尴尬状况开始 为本已是退出渠道非常有限的PE机构们带来了新的挑战。尽管从二级市场传递到一级市场仍然有一定的滞后性，但更加审慎的投资变成了PE机构们共同的认知。