在英国有一种思潮，开幕式大可不必奢华铺张，多花一分钱都是罪过

【《中国企业家》】我已经12年没有去过伦敦了，终日里只能读着报纸文字，摸索着伦敦奥运会的成长脉络，每日关于奥运的消息充斥眼前，一点儿也不冷清。奥运会是多样性的，我们要接受不同的表达和参与方式。伦敦人一定会给我们很多启迪，只要我们用心体会，预算就是一个不错的命题。

英国人站在2012，很愿意回想1948。1944年，国际奥委会将承办奥运的使命授予了未被轴心国铁蹄践踏的英伦。战后的伦敦满目疮痍，战争创伤岂是几年即可抚平。1948年奥运会未曾兴建任何新场馆，原因只有一个：炮火造就的残垣断壁一日不被移除，政府也就没有预算为奥运会带来一砖一瓦。乔治六世率先垂范，将温莎堡借给组委会办赛，举国节俭蔚然成风，修缮场馆的木材也是芬兰人民无偿捐赠的。

其实，更为惨烈的现实远不止如此，英国政府当年告知所有代表团，物资匮乏，请自带干粮为宜，能与大家分享则是最佳。据记载，中华民国代表团万里赴戎机，行李里捆着的是油腌竹笋、干虾仁以及绿茶。丹麦人路途较近，一气带了16万只鸡蛋，这可足够所有参赛运动员日常打打牙祭了。匈牙利朋友带的是罂粟籽、辣椒和两万只柠檬。荷兰农夫们直接将新鲜蔬菜、蛋糕和奶酪源源不断运至伦敦。新西兰人带来的是他们引以为豪的优质奶制品。美国人最慷慨，每天从洛杉矶空运食品，总计15000块巧克力，5000份牛排，新鲜蔬菜和花卉无数。法国人两次发出专列，一次专拉上等红酒和牛排，再一次则是蔬菜以及1700公斤牛排。

那个年代，英国运动员日常的营养摄取是有严格控制的，每日2600卡路里，最惨烈的时候每周只有一颗鸡蛋。只有入选大英代表团，在奥运会开幕前几天才能获得每日吃掉3900卡路里的特权。这就是1948年的英国，真实的奥运图景。大选中挫败丘吉尔的艾德礼为奥运会大声疾呼，才募得76万英镑作为奥运承办经费，政府没有多余的经费供奥运会消耗。64年前，奥运会已经有了自身的商业开发，不过像可口可乐这样的老牌合作伙伴，为了在这一届奥运会中使用五环形象，只需支付250英镑。

又是一个奥运年，大家不再需要背着干粮去伦敦了。英国政府也有一份宏大的奥运预算了，准备花掉150亿美元。预算概念深入每个英国人的内心，政府有义务将涉及预算的相关细节交由公众讨论。伦敦奥运会组委会言必称万事顺利，最让人高兴的是皆在预算范围之内。

可是诸位要牢记，如今英国的失业率高达8.7%，17年来最艰难年份。高失业率以及经济低迷必然导致公众对于花费巨大的奥运会产生鲜明的对立情绪，组委会以及相关部门也就格外小心翼翼，哪怕是场馆改造灯光设施也要写明原因，不敢马虎。在英国有一种思潮，开幕式大可不必奢华铺张，多花一分钱都是罪过。为了创造一些特殊效果，开幕式导演团队申请将预算增加到4000万美元，引来不少指责声。

欧元区经济继续走低，已经迫使意大利放弃申办2020年奥运会，西班牙人不过是在勉力支撑。若想确保伦敦奥运会不出现赤字，累及伦敦市民，那也只有死死咬住预算不后退。去年美国著名的喜剧演员马森讥讽伦敦奥运会时说，“你可以欢迎奥运会的到来，但是你必须忍受未来十年增税，城市中的道路面目全非，并且与37位朋友分享一张门票。”这个说法未免夸张了，但是日子不如意的群体一定会指责政府纵容了奥运预算，将压力转嫁给了普通百姓，这一抱怨甚至会几年不绝。