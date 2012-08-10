电商物流"新难了情"：物流跟错觉走 电商谋毛利

电商与快递企业彼此渗透展开竞争

中国邮政、顺丰、宅急送、申通等快递公司已经在电子商务领域耍的不亦乐乎;而电商公司也并未偷闲，京东商城的快递业务经营许可证也已获批。

物流做电商，电商做物流，本应是合作的两方却玩起了跨界竞争。

物流企业做电商：跟着“错觉”走?

继顺丰速运打造了“顺丰优选”高端线上超市后，另一个快递大佬申通出资约3500万元打造的电商平台“爱买网超”也于上月底正式上线。加上中国邮政、宅急送等旗下的邮乐网、e购宅急送等电子商务网站，物流行业逐渐培养出了一支庞大的电子商务队伍。

有业内人士分析，物流公司做电商，一方面是受电商广阔的市场吸引，欲凭借先天物流优势成为市场“黑马”;另一方面则是人力成本、油价的增长，倒逼物流公司寻找新的收入来源。

且不论这些物流公司的东家们心里如何打的算盘，其在配送领域的先天优势确是不言而喻的。正如1号店运营部副总裁王海晖在接受腾讯科技采访时所说，物流公司最主要的优势在于已具备规模的物流体系和配送网点。艾瑞咨询分析师丁佳琪也认为，物流公司的主要优势集中在最后一公里，“物流公司掌握配送主动权，能够有更快或者更多个性化的服务。”

不可否认，物流企业希望凭借自身的优势进行多元化发展，甚至有人把这种行为理解为“传统快递企业对电商‘狂飙突进’的报复”。

然而仅凭这一方面的优势就可以在电子商务领域攻城略地吗?

在库巴购物网副总裁彭亮看来，“物流企业可能有一些错觉，认为给电商送货，赚的是不是少了?如果自己也做电商，成本会不会低?这些问题推动物流公司尝试电商。但坦率地讲，快递企业除了物流配送体系较为健全外，并无其他优势。”

丁佳琪将可预见的制约瓶颈总结为四点：产品、供应链的持续性和深度，如，能覆盖到多广的范围;用户服务和维护的能力水平，如，消费者是否满意;定价、营销、展示、网站制作等运营方式不熟悉，如，电商路数是否掌握;企业长期发展电商的方向及目标，如，企业希望该业务做到多大的程度。

另外，物流公司的跨界经营必然导致与电商合作客户的竞争，对此，有物流企业高管坦言，物流公司对电商业务的经营经验并不成熟，与传统电商企业相比更谈不上优势，因此不宜选择全盘包揽的方式，“例如申通为了打造‘爱买网超’这一平台，从阿里巴巴等电商企业和超市等零售企业挖来了不少专业人才。而申通作为投资人只是负责网上超市的配送、仓储等业务，并不参与具体的运营。”

电商企业做物流：盘子越大省的越多

除“报复”说外，也有人将物流企业进军电子商务称为“反击”，之所以如此说，是因为电商企业也正在声势浩大的自建物流体系。京东商城高级副总裁吴声向腾讯科技确认，京东已经获得快递业务经营许可证，并于8月底将正式向第三方开放。

电商缘何要拿快递资质?业界分析这可能与电商目前太亏钱有关，用刘强东的话说，电商成本有五块：人工成本、房屋租金、市场费用、技术费用和物流费用，这五块占了总成本95%以上，而其中唯一可变成本即物流成本，这也是京东大力兴建物流仓储基础设施的主要原因。

数据显示，京东2011年营收212亿元，毛利率为5.5%，但配送费就达6.6%。当当2012年第一季度营收10.8亿元，毛利1.54亿元，毛利率14.2%，但仓储和货运费达1.76亿元，占当季总营收的16.2%。

此外还有电商从业人员抱怨，由于配送流程不规范，第三方物流无法保证送货的准确时间;因为害怕纠纷，第三方物流也不愿意为购物网站提供特殊服务，比如让顾客开包检查再签收或携带刷卡机去收款;即使提供代收款，代收款的返还也很慢，整个回款过程往往需要5到7天。

高额的物流仓储费用，加之配送服务质量的无法保障，成为电商企业的最大短板，也正是电商不得不自建物流体系的关键原因。

按照相关机构的测算，若一个城市区域的日送货量少于600单，那么自建送货团队，每件递送成本为13-15元，这是无法盈利的;如果日送货量上升到1万单，那么每件递送成本可降至2元以下，就能够达到自建物流仓库的要求。

刘强东曾以京东为例解释说：“同样处理1个包裹的成本，京东比竞争对手低32%至40%，大概是8块钱。别小看这8块钱，京东每天至少40万包裹，一天就是几百万元，一年就是几个亿”。

可见，自建供应链物流配送系统适用于那些规模较大、资金雄厚、物流在整体业务中战略地位重要、物流成本所占比重大、对物流服务要求较高的大型或超大型电商企业。

电商→物流：可行，物流→电商：谨慎!

圆通速递董事长喻渭蛟曾极力反对电商企业自建物流，他甚至呼吁政府部门介入市场竞争，禁止电商做快递业，其目的或许出于对目前市场竞争形势的担忧。

但快递咨询网首席顾问徐勇并不认同喻渭蛟的观点。他认为，快递业市场集中度过低，同质化竞争严重，造成价格战恶性竞争是目前快递业面临的主要问题，“只要在法律允许的框架内，没有理由阻止电商企业公平的参与市场竞争。”

自建物流的电商企业可以通过自有的物流进行新业务的推广和品牌的宣传，对已购用户进行再次营销，提升再次购买的可能性及用户粘性。例如可以通过自有配送队伍的上门机会，进行其他服务和产品推介，而第三方物流公司目的只是将产品送到，并不会在“再次营销”方面下太多功夫。

此外自建物流可以提升资金的回流速度。目前，尽管第三方支付市场用户群不断扩大，但是货到付款一直是部分用户比较青睐的支付方式。对于电商企业来说，自建物流可缩短资金的周转速度，提升企业资金的利用率。

由上可见，随着电子商务市场的不断发展，电商企业面对业务规模的不断扩张，自建仓储物流定将成为电商大玩家的必然之选。

然而现阶段，电子商务市场竞争尤为激烈，对供应链的管理要求也极高，若物流公司仅凭在物流端的优势就介入上游电子商务，这无异于“带根绣花针去火拼”，难免有“跟着错觉走错路”之嫌。