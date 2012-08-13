【商业模式】靠脸赚钱

模式
据以色列著名财经报纸《Calcalist》报道，Facebook有意收购以色列面部识别技术公司Face.com，其收购报价预计在8000万－1亿美元之间。事实上，过去几年中两家公司曾多次接触，但最终均被Face.com拒绝，理由是Facebook报价太低。
为什么Face.com这么自信？这家创建于2007年的技术性公司，主要研究精准面部识别技术，可以帮助银行、网站、政府部门等快速、准确地识别出图片中的人物，即使图像较为模糊或者人物进行了改装也不能逃过其“慧眼”。这能大大提高各种应用的实名制，并且避免很多安全问题。
前景
使用密码甄别身份，繁琐而容易被忘记，还容易被黑客窃取，面部识别技术能解决这些问题，而且速度更快，不用记忆。因此，无论是Facebook、微软、苹果还是Google，都有意将该技术内嵌在自己的系统中。不久前，Facebook刚刚以10亿美元收购图片共享网站Instagram，这样看来，如此大有前途的Face.com的确有理由奇货可居。
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