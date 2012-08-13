《中国企业家》15期之“现场”等一组

2012年7月21日
北京·
中国科学技术馆
“草根”出没
杨岭
跟维基百科和百度百科比，互动百科有什么？互动百科董事长潘海东的答案是：用户。
在7月21日的互动百科用户大会上，获奖的用户有80后也有老年人，有台商也有残疾人作家……会上，潘海东谦和地笑着，总是称呼他的用户为“我们的智愿者们”。
维基百科是当然的“高富帅”，有充足的捐赠资金，有自由、严谨的传统，温文儒雅而又理想主义。百度百科背靠全球最大的中文搜索引擎，堪称“富二代”。相形之下，互动百科则是十足的“草根”了。但潘海东却从“草根”中看到了商机，因势利导，不遗余力拉近和用户的关系。
此前，维基百科的用户编辑词条需使用维基百科的标志语言，这成为许多用户的技术障碍，互动百科的词条编辑则是所见即所得的简易模式。维基百科只有达到一定权限的用户才能编辑词条，互动百科则不设权限。百度百科的审查严格，审查通过之后词条才能发布，互动百科则先显示，后审查，且审查相当宽松。2012年，互动百科的用户数量已经达到维基百科全球用户量的3.5倍。
2011年，互动百科推出百科网板块，用户以生活中的某个问题为核心，申请建立站点，发布文章，并回答其他用户的疑问。站点从兔子、魔兽世界到养生，无所不包，网站根据站点内容，投放相关广告。
百科站点主编和回答问题的用户会获得站点收入的相应分成。站点允许讨论，其轻松活泼和高互动频率，吸引了大量有共同兴趣的用户，还渐渐显露出社区化的趋势，提高了用户粘度。
潘海东从开始就坚信“Wiki和商业不是一对敌人”。直到摸索了五六年之后，他才终于找到了百科网这一明晰的盈利模式。这一模式的核心就是海量的草根用户。
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