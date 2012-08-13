《中国企业家》15期之“新词”等一组

网络钟点工
【词眼】 依托网络工作的钟点工
指在法定劳动年龄内，存在雇佣关系的劳动者，在网络上受雇于同一雇主的劳动时间每天超过4小时，劳动报酬以小时作为计算单位的一种非全日工作制的用工形式。他们的服务方式与传统意义上的钟点工相似，区别在于他们是通过网上完成服务或者通过网络完成交易。
职场懵懂期
【词眼】 职场菜鸟时
指职场新人刚入职时的“懵懂”时期，即职场“菜鸟”阶段。懵懂期对于初涉职场的新人来讲是必经的过渡阶段，要在年轻时珍惜并利用“懵懂”时期，方能尽快摆脱这种状态并成为一名无所不知的职场高手。
血统就业
【词眼】 计划经济时期“接班”的延续
特权就业的变种，“血统就业”一词最早由全国人大代表马宗林提出，他认为：在某些行业，甚至包括公务员行业，现在是“血统决定了身份，身份决定了收入”。父母是干这行儿的，儿女进这行的门槛就会低的现象。
单身成本
【词眼】 单身增加生活成本
指剩男剩女单身生活所涉及到的经济方面的成本问题，“单身成本”太高成为众多剩男剩女急于“脱光”的重要原因。调查数据显示，剩男剩女的单身成本约占总收入的1/3，在北上广等一线城市打拼的非本地单身男女成本则更高。
僵尸经济
【词眼】 你的个人财务安全有僵尸来袭
现代经济中的一个新兴词汇，指个人财务安全受到威胁或者在未来陷入危局的状况。这种危机大部分源自于畸形消费，是目前引起个人财务赤字的主要杀手。在“僵尸经济”降临之前，要更好地利用资金，有效地保护资产，并使资产不断增值，击溃财务赤字，驱散未来的不确定感，远离不切实际的高档消费，才能彻底的摆脱经济僵尸的袭扰。
夜间经济
【词眼】 以服务业为主体的城市经济在第二时空的进一步延伸
白天经济的延续，是适应人们物质文化和精神生活客观需求而产生的一种经济形式，主要呈现为夜间购物、餐饮和特色小吃、休闲娱乐、观光旅游等几种业态。看一个城市的经济活力如何，夜间经济是一项重要的指标。
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