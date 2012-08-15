【商业模式】环保制造业利润逼零 渐向服务业转型

“地方政府现在需要民生工程来拉动经济，所以我们的业务量不降反增，但一些以设备、工业环保为主的企业可能会受到一些影响。” 鹏鹞环保集团总裁王洪春对记者表示，业务主要集中在市政大型环保水处理项目，属于民生工程有关。

在王洪春看来，具有工程以及运营等环境服务业务的环保企业，目前的发展相对比较好，但对于以设备制造的企业来说，则是另外一番景象：人力成本大幅上升，环保技工奇缺，设备利润很低。为此，鹏鹞环保集团的很多项目订单，都被主动放弃。

王的公司位于江苏无锡下属的宜兴市，属于全国环保领先企业。宜兴自从上个世纪70年代，以原有的机械加工业为基础，此后转向逐步向生产污水处理设备转型。至1980年代末，已成为全国环保装备制造业的领头羊，“环保之乡”由此得名。宜兴目前有1000多家环保企业，产值占到整个经济的10%左右，为全国最大的环保产业集群发展地区。

但是当地环保企业面临的最大问题是，环保企业整体规模小，科技含量低，产业结构单一，无序竞争严重。整个地区环保产业产值很大，但是竞争力并不强。

环保制造业竞争加剧

尽管目前全国整体经济形势放缓，不过环保产业仍保持了较快的发展势头，并表现出未来较好的发展前景。

目前宜兴环保占到整个无锡环保产业的80%以上，而宜兴尤其以高塍镇的企业为多，宜兴1400家环保企业，高塍占据了800家。

宜兴高塍镇党委书记周峰告诉记者，今年一季度环保产业增速在个位数增长，上半年增速在15%左右，这15%是按照环保产业缴纳的税额测算的，显示出环保产业快速发展的势头。

不过，宜兴环保企业也面临巨大的问题，这包括总体规模小，资金严重不足，占领全国市场的旗舰式企业不多，同时一般企业科技含量比较低，大都是从乡镇企业转化而成，再加上抄袭严重，银行利率高，这在很大程度上制约了企业的发展。

企业融资难，用工成本高，高级技工人才严重短缺等，更是使得上述问题严重。

比如目前宜兴市有高新技术环保企业18家，具备环境工程承包资质的企业84家、环境设施运营资质的企业19家、环保设计资质的企业5家，这在整个具有上千家环保企业的城市而言，显得比例很低。

江苏兴海环保工程有限公司总经理宋旭告诉记者，现在企业发展面临较大的成本上升压力，作为新兴战略产业，有很多是民生产业，前景远大，但之所以难以做大，与目前国家政策支持力度不够有一定关系。环保产业极其需要国家降低税负，比如增值税税率17%，还有银行贷款利率。

“国家应该给低税以支持。目前环保企业交纳增值税时，购进设备和材料在本地只能抵扣60%，这使得企业成本太高。”宋旭说。

环保技工与高端的项目经理人才的奇缺，也在宜兴表现突出。当地一位安装调试人员的工资是每天600-800元，一个电焊工一天的工资平均是200元，这个工资比前两年增长了50%以上。尽管如此，技术工人依然难找。

除此之外，还有一些企业反映，现在环保的招投标项目的门槛都在提高，招标方常常要求企业事先缴纳一笔费用很高的保证金。而环保企业大部分都是中小型企业，加上大部分工程项目款常常是分期结算，甚至有时还需要企业垫资做项目，这些都使得中小型环保企业的流动资金不能像大企业那样充盈。

形势倒逼加速转型服务业

面对目前整个宜兴环保产业散、小、产业结构单一的局面，先知先觉的企业，开始加快转型。

完整的环保产业市场体系包括环保设备制造业、环保技术服务、环保资本三大块，欧美等发达国家的环保产业发展比较均衡，三大板块均得到长足发展。宜兴大部分企业基本上还停留在以模仿和引进环保设备制造为主的初级阶段，环保技术服务和环保资本运作尚处在起步阶段。而单纯作环保设备利润率非常低。

这主要的原因是，产品设备制造，一般因为人力成本和钢材成本上升，但是由于产能过剩和产品恶性竞争，最终产品价格下降严重，这导致利润率难以上去。比如一个每小时处理100吨污水的净水器，现在报价只有20多万元，而七八年前是四五十万元。还如一个曝气器10年前为每台300元，现在每台只有50元。

当地环保人士也透露，环保制造业利润只有10%，但是银行年基准利率为6%左右，再加上浮动10%，接近8%，已经接近环保利润的水平。因此如果从事环保设备制造，如果有贷款，可能利润都被银行拿走而分文不赚。

也正因为此，更多的企业，加快从环保制造业向环保工程承包和运营服务转型，成为宜兴制造业转型的一个趋势。鹏鹞环保集团就是例子，该公司不仅在做产品制造，到工程承包到运营服务一起的全行业链条发展，同时该公司还成立了鹏鹞环保科技创新园，将从研发设计，到项目孵化，人才培养，到融资。