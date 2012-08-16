直击电商家电价格战真相：烧的都不是自己的钱

国美电器副总裁何阳青

我们将在全国1700多家实体店提供线上比价工具，绝对不会欺骗消费者。

苏宁电器总裁金明8月17日全国1700家门店启动全年最大规模促销。

京东商城CEO刘强东

京东3C业务就是从全国电脑城——那是一个价格竞争最为惨烈的地方，杀出来的，何惧苏宁。

昨日京东大战苏宁、国美的价格战正式打响，尽管各家都发布了“骄人”战绩，但不少守在电脑前的消费者却直呼“被忽悠”：实际优惠力度远没有那么给力。冷眼旁观的其他电商掌门人则给出了“炒作成分更多”的评论。那么，这场全民关注的两种零售渠道间的家电价格战背后有何真相，谁又能从价格战中真正受益呢？

■三雄争霸

■挑战者动机■

京东谋求家电新三足鼎立

昨日9时，电商大家电业务血拼价格战正式打响。京东商城CEO刘强东昨日坦言，要将国美、苏宁大家电的毛利从20%打压到10%。通过直击对手命脉，刘强东希望京东商城能与苏宁、国美形成“三足鼎立”之势，三分家电零售渠道。

一向高调的刘强东8月14日晚间向苏宁、国美宣战后，昨日干脆召开通气会，争夺媒体话语权。“早在引入第二轮融资的时候，我们就知道与苏宁会有一场仗要打，原计划在今年四季度再开战，各部门也有思想准备。目前，我只是把这场战役的时间提前了。”刘强东直言不讳地描述发动此次价格战的原因，其甚至称“国美并不是京东商城要打击的对手”。

刘强东解释，自从黄光裕事件后，国美一直处于下滑态势，而苏宁的销售一直在增长，京东商城希望与苏宁、国美形成“三足鼎立”之势，以寻求家电零售渠道的平衡，供货商也可以“三选一”。

刘强东承认，这场价格战其实是成本战、资源战、投资人战以及资金战，短期的非理性竞争确实需要钱。对于外界质疑的京东商城价格战的资金问题，刘强东透露，目前京东商城账面上有87亿元，同时今日资本、雄牛资本、KPCB、红杉、老虎基金、DST等几个主要股东全部支持此次价格战。而面对北京商报记者提出的“苏宁近期大笔融资做好资金储备”问题时，刘强东自信地表示，京东商城的账期只有30天，而苏宁、国美公司报表上的账期达120天，也就是说，苏宁挣的钱很大部分是供货商的货款。

对于选取“大家电”作为向苏宁开战的原因，刘强东表示，这一业务是家电连锁卖场中利润最高的部分，且占比较大。京东商城在大家电业务上仅有三年时间，预计今年会达到70多亿元的销售规模，但是为了明年大家电冲刺300亿元，这场战争势在必行，即使亏钱也要夺取市场份额。

按照零售企业促销的不成文规定，降价促销主要依靠供货商降低供货价格。不过，刘强东承认，有1/3供货商不支持此次价格战。但是刘强东对于这场战争志在必得。“这是京东商城最后一场恶仗，以后会是常态的、持续的、理性的价格促销。”刘强东说，“如果这场战争三个月后不结束，那么京东商城宁愿将IPO时间再推迟一年。”