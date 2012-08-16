【商业模式】电商价格战的得与失：京东投资方集体失声

8月15日上午，京东商城与苏宁易购之间的价格战如约上演。

在8月15日的媒体沟通会上，刘强东透露，与苏宁之间的价格战本安排今年第四季度，提前进行属于巧合。本次价格战主要针对苏宁电器的线下门店毛利最高的大家电产品，刘强东指出“苏宁大家电毛利率高达25%。”

资本方集体失声

刘强东在8月14日晚微博中透露：“刚刚和各位股东开完会，今日资本、雄牛资本、KPCB、红杉、老虎基金、DST等几个主要股东全部参加了！大家都知道打苏宁的事情。我说这场战争是要消耗很多现金的，你们什么态度？一个股东说：我们除了有钱什么都没有！你就放心打吧，往死里打！”

是否所有VC股东均同意刘强东本轮价格战的做法？本报记者致电投资方今日资本、KPCB、红杉三家机构的主要负责人，其电话或关机，或拒绝接听，对记者的短信也未予以回复。

如若资本方不赞同刘强东的决定，是否有能力阻止？

金沙江创投合伙人朱啸虎分析：“京东商城是否搞价格战和VC是否同意无关，只要在预算内，就可以决定是不是做。只有在超过预算的时候，才是需要VC来同意的。”

ChinaVenture投中集团高级分析师冯坡亦表示，在该类决定中，VC的角色相对被动：“对VC而言更多的是无奈，如果因为阻止价格战而导致企业在市场份额竞争上失败，将是非常大的损失；但是支持的话又有可能造成‘刹车刹不住’，说的难听点就是‘机构被刘强东所劫持’。”

京东商城一度估值百亿美元，成为最受风投追捧的公司之一。

2007年8月，京东商城完成1000万美元A轮融资，投资方是徐新领军的今日资本；2009年，京东商城完成2100万美元的B轮融资，投资方包括今日资本、雄牛资本和亚洲著名投资银行家梁伯韬私人公司；2010年1月，京东商城完成总金额超过1.5亿美元C1轮融资，由老虎环球基金领投；2011年4月1日，京东商城宣布完成总额为15亿美元的C轮融资。

价格战的得与失

对京东商城而言，如果其它竞争对手在价格战中退缩，那么其市场份额将有所增加，市场地位会稳固。

朱啸虎并不认同刘强东做价格战的选择：“对京东商城而言，这相当于承认苏宁是一个需要严肃对待的竞争对手。实际上今天的价格也是，苏宁的价格没有让京东商城占什么便宜。”

清科研究中心高级分析师张亚男则认为在这次价格战中，正在面向社会公众发债募集资金的苏宁损失更大：“一方面，大家都知道苏宁在募资做电商，又知道电商这样下去短期内不会赚钱，随之会意识到苏宁在资本面上是处于劣势的；另一方面，京东商城发动价格战直指苏宁，但今天在苏宁购物时发现它的网速非常慢，这在一定程度上说明苏宁在电商方面并没有完全准备好，和京东商城这个老牌电商之间还是有一定差距的。”

财经作家吴晓波评论说：“这是一场蓄谋已久的‘测试战’，是京东商城和苏宁对各自的高流量冲击力、物流承受力、制造商供应链、资本关系等能力的全面测试。这仅仅是一场规定时间、规定地点内双方共同发动的战役，而不是你死我活的决胜时刻。最终，各方都将以自己的方式宣布胜利，其最重要的战果是，消费者习惯的决定性转移。”

目前来看，惨烈的电商价格战很难有绝对的赢家，苏宁易购市场管理中心常务副总监闵涓清在微博上表示：“目前中国电商业的一大怪象，不从市场赚钱，从投资者哪赚钱，上线投资人从下线投资人那赚钱，结果好端端电商搞得像传销。其实，这是当前电商领域普遍存在的现象，并不特指哪一家电商企业。”

对此，有投资人回应称，尽管短期内电商企业尚难盈利，但对企业烧投资人的钱搞活动的观点未免偏颇，企业拿VC的钱是用来发展业务的，企业是拿不走的。“企业用VC的钱是符合市场规则的，为达到一定市场规模而打价格战也是一种选择。但价格战并非健康竞争样态，频繁出现将对电商行业将构成较大伤害。如无休止的打价格战，以致整个行业较难盈利，对整个行业来讲并不健康。”