【商业模式】谁为电商畸形拼价买单

天下没有免费的电视机

刘强东说了，“如果苏宁敢卖1元，哪京东的价格一定是0元！”从规则上来说，不会出现低于成本价的局面。如果有，也会是一次表演罢了。想想看，当一台55寸LED各种炫目的电视免费送到你家门口的时候，敲门：“亲，我们是苏宁的，免费送你一台电视机，而且包邮哦。”你是不是要崩溃了？是的，你可以不崩溃，但苏宁的股东一定会崩溃！所以，低于成本价的事苏宁不会干，那么，刘强东就更不可能干了。所以，忽悠我们玩玩而已，别当真。

刘强东号称京东大家电三年零毛利率。在业界看来，这又是一个伪命题。何意？京东声称其大家电零毛利是否只是进销差零毛利，进销差毛利并不包括厂家的销售返点等（行业称后台毛利），而家电行业的利润主要在后台毛利。苏宁国美家电线下毛利有20多个点，京东要比其线下门店便宜10%没有意义，赤裸裸的家电价格战早就开始，主动权早已旁落，京东价格早无优势。但刘强东说出这番话，意味着只要供应商账期压好，销售提速，适当根据用户行为做备货，朝零库存努力，零毛利率卖都有利于扩张。

众所周知，大家电是苏宁国美根基，京东若发起价格战是最佳手段，这是京东必须要做的，但是线下价格信息员没价值，毕竟它们都有线上业务跟京东竞争，去打探线下没用，至少在目前京东因为价格问题丧失大量份额，夺回来也只有靠真实的价格战。

刘强东成也个性败也个性

早年大荣超市创始人中内功，高举的旗帜就是便宜便宜再便宜，谁比我贵一分钱，也要比你便宜下去。为了哪怕再便宜一分钱，中内功找遍全日本的经销商，大把甩钱大批囤货，克扣经销商压死制造商，最终建立起庞大的商业帝国。在这个貌似两败俱伤的商业模式的最后，受益的是消费者，希望最终能走到这一步。

作为一个有所成就的企业家，姑且不称之谓成功。刘强东在业内毫不亚于周鸿祎的大炮风格。这个社会往往是成也萧何败萧何，怕就怕一个人身上找不出特点。如何控制住自己的个性是一个学问。中国商人个个都怀揣着一颗皇天下的心，尤其是当有钱又没有权力的时候，只好通过垄断市场来满足自己变态的欲望。本来让自己活也让别人活才是正常的市场及社会生态，不正常的东西终究不可能长期存在的。不过中国社会本身就是个不合理的存在，在这个背景下，也说不定变态的才是活得最长命那个。

然而，我们可以预见，这场斗争必将影响家电产品的线下销售。价格落差也会影响消费者对实际供货价格的认识。家电企业变成博弈的棋子，能不恼火？回到经济学话题，自由市场和管制市场的区别，在一个允许充分竞争的市场，参与者和消费者最终都会是受益者，并最终引导行业走向一个新的层面。而自由市场，恰恰是今天中国最需要，也最缺失的。

回到最终的目标，刘强东说过他还是要赚钱的，不赚钱是无耻的。但他表明要在该赚钱的时候赚钱。显然，现在不是好时机。那么，在这样的环境下，他不赚钱当然也不希望赔钱。于是，他想出了很多绝招，目的是为了以后更好的赚钱。不得不承认，京东还是希望自己一家独大，或是占据很大的市场蛋糕。可惜，我们不欢迎恶性的竞争。企业的目标是盈利，但消费希望购买到物美价廉的商品。希望刘总可以继续砍价，让老百姓坐收渔利。倒下了谁不重要，关键是站起来的，不要横行霸道。

也许，五年后，我们才知道谁会为这场战争买单。