【商业模式】新浪微博欲破商业模式困局 8月将发社交信用卡

近日，新浪网表示将在8月底与中国招商银行合作推新的社交信用卡，并准备这个月下旬在新浪微博认证用户率先试行。新的社交信用卡将与新浪达人用户实名验证程序息息相关，因为申请新浪达人会要求头像、最小的粉丝计数并以及手机绑定。
该信用卡为新浪微博用户设计的功能如下：
1.微博URL区别社交身份该信用卡会把持卡人的微博URL印在卡的前面，当作是一种社交身份的象征。
2.“超定向提供”用户会收到“超定向提供”，这样新浪会有针对性的向用户提供促销和金融服务，而这个区域很多社交媒体公司都在觊觎。
3.积分奖励制度有一个奖励机制会让参加购物的用户、微博上活跃频繁的用户得到额外积分。
4.实时反馈系统顾客在刷卡购买后可发送实时反馈消息给商家，例如购物体验和产品品质。这条微博会提到相关的购物记录。
5.折扣在信用卡合作商家那里只要出示信用卡，就有折扣优惠，即使用现金支付也一样打折。
当然，其对手人人去年就和工商银行发布了一张社交信用卡，但是成效不大。而这也新浪首次与金融机构进行的深度合作。分析人士指出，新浪的社交信用卡的推出或许将能满足用户对于金融服务和社交网络的双重需求。
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