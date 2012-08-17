【专稿】全球银行业市值缩水20% 价值向东转移

引语：由于银行业受到利润、市值和股东总回报急剧下降的打击，顶尖银行榜单正在迅速发生变化；结果显示，特定商业模式和单一市场可能具有强大活力。

【中国企业家网】2011年对大多数银行高管而言是不堪回首的一年。但令人瞩目的是，银行业价值的范围和规模从发达市场转向新兴国家。同样值得注意的是，市值重心的转移进一步动摇了全球顶尖银行的排名。

尽管许多观察人士预计全球经济将出现复苏，但世界各地的银行业、特别是欧洲银行业）表现不佳。欧洲银行业的巨大损失导致全球银行业市值在2011年缩水20％以上——在全球金融危机后的复苏阶段，银行业的这种逆转令人堪忧。除了加拿大和澳大利亚的特例以外，发达国家的银行业严重受挫，股东总回报（TSR）和利润令人失望。

波士顿咨询公司（BCG）的调查结果发现，目前银行业价值从西半球向东半球转移。从2007年到2011年，西欧银行业市值暴跌58％，中东欧银行业市值损失47％，而全球银行业总市值在此期间蒸发34％。北美银行业的表现相对好一些，其市值在这四年中损失了25％。

BCG资深合伙人Ranu Dayal表示：“新兴市场的重要性日益突出是显而易见的事实。欧洲银行业占全球总市值比例大幅下滑也反映了这一点——从2007年的35％下滑至2011年的23％，而亚太银行业在2011年占全球总市值比例将近36％。虽然北美银行业的表现要好一些，其2011年的总体市值上升3个百分点，占比达到27％，但全球银行业价值转移的整体趋势是不言而喻的。”

这一趋势并非只与亚太地区有关：BCG的研究表明，拉丁美洲银行业的市值从2007年到2011年增长了14％，在全球总市值中占比又上升3个百分点。该地区是以绝对市值计算银行业绩获得正收益的唯一地区。

BCG北京办公室合伙人黄河指出：“新兴国家银行的出色表现主要归结于两个简单的原因。首先，它们受益于大量首次开立银行账户、申请贷款并参与其它银行业务活动的客户和企业。其次，不断增加的富裕客户有助于提高银行业务收入。”

价值的转移无疑重新调整了全球顶级银行的排名。前10大银行继续由中国和北美主导，分别有4家银行进入前10名行列，但来自欧元区的银行正滑出前30名的榜单。2011年，只有2家欧元区银行进入前30名行列，而整个榜单上一共只有5家欧洲银行——其中包括2家英国银行和1家瑞士银行。

BCG合伙人Lars-Uwe Luther通过分析研究成果，强调了两项重要发现。他说：“单一市场可能具有强大活力。加拿大和澳大利亚的银行在顶尖银行榜单中异军突起，2011年有7家来自这两个地区的银行进入前30名行列，而2007年只有2家。这一增长表明，专注于一个强大而稳定的国内市场能够帮助银行实现盈利和良好的股东总回报。”

BCG北京办公室董事经理何大勇表示：“从全球范围来看，中国大陆仍然是最具吸引力的市场之一。国内银行应该抓住中国银行市场仍在快速成长的契机，夯实国内业务基础，建立国内领先地位，国际化并非是所有银行在当前时点的必选项。对于希望寻求国际化发展的国内银行而言，现阶段全球银行业的较低估值和一些国际银行的归核化趋势提供了较好的并购发展契机。同时，还可以有选择性地在具有活力的新兴市场进行业务拓展。”

另一项重要发现是：商业模式至关重要。即使在低迷的市场环境中，合适的商业模式（如交易银行业务）也可以造就股东总回报明星。Luther指出：“维萨和万事达以来自支付和交易的稳定收入流为主导，在全球排名榜单中名列前茅。”

尽管存在上述亮点，整体报告显示形势不容乐观。BCG发现，2011年银行业的股东总回报急剧下跌，逼近-20％，在所调查的十大行业中排在倒数第二，比全部行业平均水平低8.5个百分点。从2007年到2011年，银行业的股东总回报每年平均下滑9.6％，仅在过去一年就下降了25％以上。

相比之下，新兴市场从2007年到2011年的股东总回报表现相对强劲。一些新兴市场的表现尤为出色：从2007年到2011年，印度尼西亚银行业的股东总回报年均增长率达到20％，墨西哥银行业达到平均10％，印度银行业达到6％以上。然而，情况并非总是如此。一些新兴市场银行的股东总回报亦表现不佳。2011年，亚太地区银行的股东总回报下降至-15％，而拉丁美洲银行的股东总回报甚至低至-27％。

在全球范围内，银行业的利润水平也是喜忧参半。好消息是：2011年行业税后净资产收益率（ROE）稳定在10％左右。坏消息是：2011年行业税后股权成本率（COE）接近14％，远高于净资产收益率以及危机前的水平。

上述模式也反映在银行业的股价与账面价值比上。总体而言，自2007年以来整个行业的股价与账面价值比平均以每年18％的速度下滑。但如果单看高增长国家的银行业表现，情况则截然不同。印度尼西亚、墨西哥和印度呈现出极高的股价与账面价值比。在发达国家中，只有加拿大和澳大利亚成绩斐然。意大利、法国和英国是2011年股价与账面价值比表现最差的国家。

黄河表示：“过去十年是中国银行业发展的黄金十年，受益于高利差的信贷驱动型高速增长，多家中国领先银行已成功跻身世界大银行排行榜单。但是，严重依赖传统企业信贷的强周期性发展模式将难以持续，尤其在经济增速放缓和利率市场化推进的大背景下，中国银行业必须寻求差异化的业务新兴增长点，调整业务结构，有所为有所不为。对战略方向的重新思考和对商业模式的调整已经势在必行。”