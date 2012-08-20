【商业模式】电商淘汰战复盘：团购死亡率达48% 规模不再至上！

在急速变幻的互联网行业，大体4年便有一个轮回，自2008年至今，又一轮“洗牌”上演;4年前是视频网站，这次的重点则是电商领域。

巧合的是，2008年的世界金融危机虽然引发了B2B行业小寒冬，但大量B2C网站如雨后春笋般涌现，横跨服装、钻石、数码家电、母婴等诸多垂直行业。但大浪淘沙，在激烈而残酷的市场竞争下，成批的企业却被这一光鲜的概念模式所抛弃，被“电”死在大潮之中。

已倒闭或停运的部分电商网站名单

死亡名单不断拉长 团购成重灾区

去年，不少电商企业问题频繁引发“倒闭潮”，零食类网站西米网、百货电商有品网、网易尚品、中国邮政旗下的邮礼网等相继谢幕。其中，单在2011上半年，深圳就有50多家电商网站倒闭。

市场开始惊恐，电商寒冬和电商骗局论调开始蔓延，乐淘CEO毕胜和京东商城CEO刘强东相继自省电商行业的发展前景。毕胜主张电商是骗局论，很难赚到钱，自嘲入错行;在刘强东看来，2011年将是中国电商的最残酷的一年。

回溯到2011年前后，电商行业被激情、燥热的气氛所感染，投资人不投电商公司甚至被同行耻笑，结果便是大量热钱涌入，甚至是多家机构争抢项目，企业估值被大幅拔高，电商概念泡沫加大。据统计，2011年的总融资额是过去五年电商融资之和的两倍还要多。

借助于融资，大量网站开始跑马圈地，疯狂烧钱扩充队伍，争抢广告营销投入，结果水涨船高，成本高筑，加之频繁的价格大战，大量网站伤痕累累亏损严重。

进入今年，曾计划着2013年冲刺上市的呼哈网在被爆出拖欠员工工资后，已彻底停止了运营。出身高调号称一年超淘宝的品聚网也因缺少了盛大集团的资金而快速死亡。有着百度流量导向优势的乐酷天最终也在大市场中惨淡收场。

北京电子商务协会秘书长林亚今年3月曾表示，电商网站关停的比例能占不到20%。统计数据显示，深圳市30%的电子商务企业注册当年就会死亡，30%的企业在注册三年后死亡。

截至2012年上半年团购网站数量统计

相比而言，团购类电商网站淘汰速度更快，也成为近一年来电商行业关闭潮的重灾区。先期借助于近乎疯狂的投资，在经历了短暂的高吹高打盲目扩张之后， 市场洗牌明显加速，部分排名靠前的大型团购网站如团宝网、24券都已存在资金断裂和大幅裁员的问题。梦想着依托团购业务为IPO加码的赶集网，最终将该业 务转送给了窝窝团，与团购诀别。

据中国电子商务研究中心最新报告显示，截至2012年6月底，全国团购网站累计诞生总数高达6069家，累计关闭2859家，死亡率达48%。

在残酷的市场考验下，多家电商已被国内一家媒体列入2012年危险电商名单：这其中包括服饰的麦考林及梦芭莎、乐淘和邦购;外贸电商的敦煌网及易唐 网;化妆品电商的聚美及抢鲜网;3C的新蛋网、飞虎乐购和五百城。团购网站也有不少上榜。此外，遭遇困境的还有诸如红孩子、玛萨玛索等网站，据近日消息 称，苏宁易购正洽谈收购。

去年曾融资15亿美元的京东商城也将为即将到来的倒闭潮伺机而动，“今年下半年大量的电商企业将会倒闭，而京东也将展开规模性收购。”刘强东公开表示。

“规模至上”模式再审视

此前一直坚称电商无泡沫的凡客诚品CEO陈年(微博)近日一改常态，首次公开承认泡沫的确存在，刘强东也向业内警示电商寒冬已经到来，希望同行做好应对3-5年寒冬的准备。

实际上从去年后期开始，电商寒冬已成为各大媒体及从业者频繁提起的字眼，投资机构急速冷却开始捂紧口袋谨慎放钱。相比此前各大电视、地铁、网站频繁曝光的电商广告，壮观情形已难觅踪影。寒冬之下，绝大多数网站都在压缩成本，对他们而言，顺利度过寒冬是发展的首要任务。

此前，VC在投资电商项目时比较看重销售规模及增长速度等指标，这也使得许多电商企业认为垂直B2C可以规模制胜，即先期烧钱扩大销售额，借助规模摊薄成本、抢占市场再图盈利，不过这一认识也已到了重新审视的时候。

此前，VC在投资电商项目时比较看重销售规模及增长速度等指标，这也使得许多电商企业认为垂直B2C可以规模制胜，即先期烧钱扩大销售额，借助规模摊薄成本、抢占市场再图盈利，不过这一认识也已到了重新审视的时候。

走秀网CEO纪文泓认为，多数电商“靠规模冲盈利”的做法完全是个骗局，电商从成立第一天开始就要考虑盈利，垂直电商的最大机会是在于最大限度地经营好差异化的产品。

在陈年看来，中国电商业原有的估值定价体系在极短时间内已轰然崩塌，资本也不再对电商企业趋之若鹜。目前，凡客已从简单地追求销售额到毛利率、售罄率和库存周转率三个更具理性的硬指标。

相对陈年而言，乐淘网CEO毕胜的看法则更为偏激，“错了，所有的人都错了。电商真是赚不了钱的一个行业。”在去年抛出电商骗局论后，毕胜对电商模式的论断震惊业内。

相对陈年而言，乐淘网CEO毕胜的看法则更为偏激，“错了，所有的人都错了。电商真是赚不了钱的一个行业。”在去年抛出电商骗局论后，毕胜对电商模式的论断震惊业内。

在倾诉国内做电商高成本、不赚钱背后，毕胜从去年便已谋划对乐淘做创办以来的第二次转型：第一次是从玩具转做鞋类平台商，而这次，乐淘则是转型鞋类品牌商，主打自主品牌。

在他看来，国内电商的成本大幅高于线下，在价格战比拼下，基本都是亏本出售，况且比价行为会一直存在，网站冲的规模越大，亏的越严重。因此，乐淘网 要追求高附加值的自主品牌，以此平衡成本。从2012年4月份开始，乐淘在两个月内陆续推出了恰恰、乐薇、茉希、迈威、C等五个男女鞋品牌，并登陆各个电 商平台。

如今，京东、苏宁易购和当当网等依旧在品类及价格战上大打出手，垂直B2C最终是要以产品聚焦差异化生存，还是品类扩张胜出，目前还未能断言。2012年注定也将成为电商的洗牌之年，要想度过“寒冬”迎接“春暖花开”，国内的电商企业还有很长的一段路要走。