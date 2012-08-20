【商业模式】生鲜电商：赌徒的游戏

因为电商，消费者一次又一次地让自己食言。不去网购3C，贵重物品要亲测，最后去买了，京东红了；不去网购服装，服装不试怎么穿，最后去买了，凡客亮了；不去网购生鲜，生鲜不挑怎么吃，最后去买了，生鲜电商热了。

2012年5月顺丰优选上线；6月亚马逊中国推出生鲜频道；7月18日，京东商城覆盖生鲜食品；同日，销售有机绿色食品为主的本来生活网上线。在犹豫了许久之后，电商终于铆足了劲，进军国内尚无成功案例的生鲜领域，这是一场赌局。

电商最后的赌注

不止是消费者在改变决心，电商同样在承受着举棋不定的煎熬：一方面他们疯狂地扩充品类，争做“网络综合大卖场”；一方面又迟迟地不敢碰生鲜食品领域，果断将其列入黑名单。因为心有余悸，不是因为消费者不敢买，而是因为他们不敢卖。

“生鲜领域、整个供应链和市场成本太高。”电商观察员鲁振旺表示。而易观分析师陈寿送则认为，生鲜领域物流成本高，即便有物流资源也不见得能笑到最后。电商之所以最后涉足生鲜领域，是因为它有很多难做的地方。

从某种意义上来说，这更像是一次高风险的赌注。此前已有沱沱工社、佳利麦、壹百克等一批独立垂直电商提前试水，它们目前活得并不轻松。“这不是一个简单的商业模式，不然天猫(微博)、京东早就做了。”陈寿送分析到。

2天极限库存周转

本来生活网是一家B2C生鲜电商，以销售国内有机绿色食品为主，兼营进口食品。其市场经理韩晓龙介绍到：“一瓶保鲜期为9天的有机牛奶，在库存摆放到第5天的时候，就必须处理掉了。”他表示，配送会耽误1天，消费者购买后若是再放置1-2天，牛奶就会坏掉。

进军生鲜食品领域会面临许多新问题，其中最大的挑战就是保鲜期。从采购、入库、发货整个环节都必须控制在保鲜期内。据韩小龙介绍，本来生活网的产品，最佳保鲜期一般不超过14天。“产品过期后，我们有时就公司员工内部消化。”

这些环节包括生鲜采摘、运输车送至冷库、冷库保鲜、消费者下订单、订单区域化处理、库存发货、消费者收到产品七大步骤，整个周期必须在保鲜期内完成。“从基地采摘的那一刻起，保鲜期倒计时就开始了。”韩晓龙表示。

据韩晓龙介绍，以生鲜蔬菜为例，从采摘到入库一般为1-2天时间，它们在库里最多能保存2天，也就是说整个库存周转为2-4天，这已经是一个极限。顺丰优选品牌主管赵宝敏也表示，为保证食品绝对保鲜，从消费者下单到收货时间，已经最快缩短至2.5小时。