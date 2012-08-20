《中国企业家》杂志第16期目录

【封面文章】实业迷途

曾经的“听风者”，面对这一轮持续久、烈度强、层次深、应对难的经济调整陷入失聪的风险。高增长时代已然远去，“转型”这个老话题从未像今天这样现实而迫切

EDITORIAL

【写在卷首】链式发展的传媒机遇

长“链”宜舞须善舞。不是每个整合者都会胜出，但有一点可以肯定，有着丰富整合经验的企业加入，必将加快传媒业的链式发展

OBSERVER

【观察家】记忆力

内部展厅呈现的不仅是一家企业可见的历史，也有不可见的精神脉络

LETTER FROM CEO

【CEO来信】企业离政府越近越傻

中国的大企业基本生息在“中国湖”里，接受着政府的资金和政策的喂养

SPECIAL

【特稿】不破坏 无创新

为了使破坏性的创新能够出现，我们要对市场竞争有一个正确的认识

OPINION

【意见】突破中国的贸易壁垒

中国的反击和WTO的局限性，迫使美国必须采取新的战略

frontline 一线

【快消】外资“偷袭”中国乳业

国际老牌乳业这一轮突袭，将迎来收获季，还是重蹈覆辙

【钢铁】宝钢变轻了

宝钢数以千亿元规模的主业像一个巨大孵化器，不断衍生出新业务

[金融]PE监管暗战

从银监会夺回阳光私募后，证监会开始剑指发改委监管下的PE

Special Approach

【特别策划】危城

暴雨、洪涝、台风，灾害在中国城市肆虐，带来伤痛的同时，也重构安全概念，唤醒公民意识

INNOVATION 创酷

[酷模式]销售未来

拥有世界上顶级研发能力之一的英特尔，怎样通过新技术改变人们的工作与生活？

[趣商业]

“卡神不伤神”等一组

[锐科技]

“稀土不再稀有”等一组

BUSINESS UPDATE

【商业前智】“教练式领导”兴起

“教练式领导”正在逐步替代以控制、指令为特征的“集权式领导”

LIFE 生活

[头条]曹德旺跨栏

“天下事，大事小事，欲了了之，不了了之。我再管两年三年又如何？”曹德旺讲述如何跨过退休这道栏

[时尚]大秀

英国依然在债务危机的威胁之下，观众们渴望从中国“模特”头上找到白衣骑士的光环

[书斋]

“揭开中国经济的面纱”等一组

[镜像]

“两代拳王”联发科

[先知]

侯尼的宠与害

[雷专栏]

我所认识的一位精英男性

[幕后]

“民间的救援”等一组

INFOS 资讯

“华为的变革大志”等一组

COLUMN 专栏

“不要幸福了？”等一组