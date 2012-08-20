《中国企业家》杂志第16期目录

【封面文章】实业迷途
曾经的“听风者”，面对这一轮持续久、烈度强、层次深、应对难的经济调整陷入失聪的风险。高增长时代已然远去，“转型”这个老话题从未像今天这样现实而迫切
EDITORIAL
【写在卷首】链式发展的传媒机遇
长“链”宜舞须善舞。不是每个整合者都会胜出，但有一点可以肯定，有着丰富整合经验的企业加入，必将加快传媒业的链式发展
OBSERVER
【观察家】记忆力
内部展厅呈现的不仅是一家企业可见的历史，也有不可见的精神脉络
LETTER FROM CEO
【CEO来信】企业离政府越近越傻
中国的大企业基本生息在“中国湖”里，接受着政府的资金和政策的喂养
SPECIAL
【特稿】不破坏 无创新
为了使破坏性的创新能够出现，我们要对市场竞争有一个正确的认识
OPINION
【意见】突破中国的贸易壁垒
中国的反击和WTO的局限性，迫使美国必须采取新的战略
frontline 一线
【快消】外资“偷袭”中国乳业
国际老牌乳业这一轮突袭，将迎来收获季，还是重蹈覆辙
【钢铁】宝钢变轻了
宝钢数以千亿元规模的主业像一个巨大孵化器，不断衍生出新业务
[金融]PE监管暗战
从银监会夺回阳光私募后，证监会开始剑指发改委监管下的PE
Special Approach
【特别策划】危城
暴雨、洪涝、台风，灾害在中国城市肆虐，带来伤痛的同时，也重构安全概念，唤醒公民意识
INNOVATION 创酷
[酷模式]销售未来
拥有世界上顶级研发能力之一的英特尔，怎样通过新技术改变人们的工作与生活？
[趣商业]
“卡神不伤神”等一组
[锐科技]
“稀土不再稀有”等一组
BUSINESS UPDATE
【商业前智】“教练式领导”兴起
“教练式领导”正在逐步替代以控制、指令为特征的“集权式领导”
LIFE 生活
[头条]曹德旺跨栏
“天下事，大事小事，欲了了之，不了了之。我再管两年三年又如何？”曹德旺讲述如何跨过退休这道栏
[时尚]大秀
英国依然在债务危机的威胁之下，观众们渴望从中国“模特”头上找到白衣骑士的光环
[书斋]
“揭开中国经济的面纱”等一组
[镜像]
“两代拳王”联发科
[先知]
侯尼的宠与害
[雷专栏]
我所认识的一位精英男性
[幕后]
“民间的救援”等一组
INFOS 资讯
“华为的变革大志”等一组
COLUMN 专栏
“不要幸福了？”等一组
注：本文详见2012年第16期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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