【商业模式】阿里推出“旺信” 从购物到即时IM的逆袭！

相比之前的阿里旺旺手机版，旺信在基于交易沟通的基础上，增加了更多社交元素。而且旺信将来可能实施开放战略，与美丽说、蘑菇街等第三方移动客户端进行打通。

阿里巴巴旗下移动即时通讯产品“旺信”正式上线。据相关人士透露，新上线的旺信是国内首款基于交易沟通的移动通讯工具，支持Android和IOS两大平台，并将全面替代原阿里旺旺手机版，升级旺旺原有功能及服务，致力于为用户提供优质的购物体验和交友乐趣。

“旺信”负责人，一淘网资深总监伯通介绍，旺信的首要目标就是为网购的买家和卖家在交易过程中提供更为便捷的服务。他介绍，目前旺信已经全面支持淘 宝账号登录，旺信可以和PC旺旺同时在线，接收旺旺消息;卖家登录旺信后在淘宝店铺、旺旺状态上都显示店铺亮灯，可以随时随地处理生意;在交易完成后用户 还可以通过旺信及时了解交易后宝贝的重要动向(发货、收货、退货、评价等信息)，实时接收淘宝物流信息。

与原阿里旺旺手机版相比，IOS和Android平台的一大特色就是增加了语音对讲功能，用语音聊天将更方便和快捷，而买卖双方在进行交易时也可以 通过旺信来直接“讨价还价”;另外在买家收货、验货时，如果发现问题可以通过手机的拍照功能将商品的图片通过旺信直接发给卖家，协商售后服务问题，这也能 更好的保障买卖双方的利益。

据了解，除了帮助网购和移动淘宝用户提供便捷外，旺信还提供了类似微信的LBS移动交友功能,支持附近好友搜索、随手加(类似摇一摇)等功能;同 时，新旺信还支持群聊服务，用户还可以通过旺信集结有共同兴趣的淘友组团购物。不过，与微信相比，旺信更专注于服务购物人群，提升交易体验。

伯通透露，旺信从今年4月底已经开始测试，原本命名为“掌上旺信”，在测试的短短两个月时间里，注册用户已经破百万，预计到今年底将达到1500万的用户规模。随着目前移动互联网和移动电子商务的快速发展，旺信在未来两三年内会有更大的发展潜力。

旺信相关负责人还透露，未来旺信将实行开放战略，并将与美丽说、蘑菇街等第三方移动客户端进行打通，用户在美丽说、蘑菇街的移动客户端页面可以直接通过旺信与淘宝商家进行交易、沟通服务，并能将交易的宝贝通过旺信分享给自己的朋友。