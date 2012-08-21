别被“连续创业”忽悠了

屡创屡败屡创的精神固然值得赞赏，但如果你是投资人，你真的放心将钱投给有“习惯性流产”特质的创业者吗？

前虎嗅网登载的《唱吧，长达15个月的黑暗前传》对陈华二次创业的来龙去脉做了很精彩的评述，我当时在文章面后面评论说：

唱 吧的爆红堪称屌丝连续创业者的逆袭；但需要注意的是，陈华还没有成功过，不论酷讯，还是唱吧；建议陈华找到当年酷讯失败的真正原因，不要简单归结于当年年 轻没经验，不然唱吧也会在从好产品到好公司的路上摔跤。陈华是个好产品经理，但是不是好CEO还需要验证——互联网行业里昙花一现的好产品多了去了。

我 说这些绝对不是和陈华过不去，相反，我很佩服他的创业精神，如此乌鸦嘴是希望他在连续创业的路上能够有所成。如陈华一样，互联网行业有相当一部分公司的 CEO们都是有过不止一次创业（以及失败）经历的连续创业者，他们的名片上永远都是Founder——虽然公司名字总变。他们嘴里总是冒出最新的概念，做 的事情和产品总是在与硅谷同步，他们每天都在为腾讯忽然出现而忧心忡忡，他们过去的履历完整（不错的职业和创业经历，有经验有积累），目前有一个看起来不 错的明星团队，以及一款看起来不错的明星产品， VC们也很青睐他们（因为他们失败过，而且之前所有的错误已经被上一家VC买过单，投他们的赢面要高于初次创业者，所以他们很容易融资），但值得注意的 是：他们很多人从来没有真正成功过。

屡创屡败屡创的精神固然值得赞赏与鼓励，但是如果你是一个投资人，你真的放心将钱投给有“习惯性流产”特质的创业者吗？

先别急着说是或不是，理性点，想想。

先说说连续创业者

目前我们看到的连续创业者基本上是3大类：

1、某个成功企业的创始人之一，在参与创办的企业获得阶段性胜利（比如IPO）后，再度创业，他要么是对创业这事儿真的有瘾，要么希望通过成功主导一次创业，来更大程度实现自己的价值与想法；

2、创业不止一次，但之前的经历都是失败，他们希望这一次有逆袭的机会；

3、创立的公司进入良性发展、或被大企业收购，但创业者不愿做以“积累”为主的经营工作、不愿转化成职业经理人，又开始重新折腾。

这 三类中都有成功的案例，比如第一类里的汉庭CEO季琦（参与和主导创办了3个上市公司——携程、如家、汉庭），第二类里的巨人董事长史玉柱（巨人失败后， 东山再起做了脑白金，以及巨人游戏），第三类里的周鸿祎（卖掉了一手创办的3721后，又创办了360并上市），人人网CEO陈一舟（卖掉了 ChinaRen后，又创立人人网带上市）。

这些成功的案例其实都只是各自类别里的小概率事件，总体来说，对第一、第三两类连续创业者的前景，我谨慎看多，而对第二类连续创业者，我谨慎看空。

为什么？

第一类连续创业者，他们上一次的创业成功过。虽然他们有可能只是参与（创始），但他们亲身完整经历了一个企业从初创到成功的全过程，在这个过程中他们积累了人脉、资源、团队、经验、感觉，当然更多的是自信心。这些因素对一个创业者的成功来说极为重要。

我 谨慎看多，而不是完全看多的的原因是他们面临如下挑战：1、有了上一次成功的光环，以及随之而来的生活富足，他们是否有当年的动力和赌性，是否还有创业者 的初心，如今一切归零能否有足够的心态来适应，这是非常关键的；2、上一次创业成功的经历里，他们也许更多的是主管某一领域，如今单飞，要面临的是独自当 家后的所有问题一个人扛，他们是否具备真正控盘，领导一个企业的方方面面的能力，或者能否在短时间内能够补充相应能力；3、上一次成功的机遇和成功要素是 否完全具备或者能复制，也是这一类连续创业者需要思考的，要找到像第一次那么美妙的战场并且胜利是一大挑战。

对第三类连续创业者的谨慎看 多，是因为他们当初能把公司带上轨道、甚至卖出公司的事实说明：他们是一群聪明的、能发现好机会、而且能将这机会初步实现出价值的人；但同时，他们放弃公 司的决定也说明：他们在实践自己想法与理想之时，并不是彻头彻尾的执着与坚定，他们会相机而动、相机而卖。可能有的人会称这为“投机”，笔者倒不一定这么 认为，因为创业本质上也是生意，只要价格合适，创业者有权利决定在什么时候将公司做成一笔交易。但我们也不得不承认，真正做成大公司的人，都是有点“拙 劲”、会持续扩充公司护城河、会为自己的想法咬牙坚持——不管是在低谷困难、还是高潮诱惑之时，都能想方设法做下去的创业者。

所以这类连续创业者，我看多他们能发现机会、做出被收购的价值，但能否真的持续创造价值，做出一个独立上市公司出来，我看未必。

大 旗网董事长王定标就是这样的人。1999年，王定标离开戴尔华东区营销经理的职位，参与到好耶技术公司的创业中去。2002年，王定标从好耶离职。离职的 原因据他后来说，是因为当时好耶已开始实现单月赢利，他却觉得老在重复做一件事，没劲，他更愿意享受前期阶段性的事情，所以离开，然后在一年之内做了三个 创业项目。事实上，这几个项目都在不停断型中，甚至，王定标后来还为拷贝而拷贝了Facebook——其实他后来也承认，完全没有分析与研究中国学生的真 正需求是什么，只是觉得这是个机会、想模仿……据说，他连续创业6次得到了IDG的5次投资，每次他都能扑捉市场机会并立即跟进，但他除了目前正在经营的 大旗网外，其他几个都像猴子掰苞谷一样被扔了。而据了解，大旗网现在又面临着转型问题。

以“硅谷同步助手”著称的王兴，也是第三类。从开始 做中国版的Facebook——校内网，到中国版的推特——海内、饭否，一直到中国版的Groupon——美团网。在美团之前，王兴每次都是最先发现机 会，又很快卖掉或放弃，但愿这最近一次的美团不是如此结局，但愿他能坚守到美团成为一个独立的上市公司。