揭秘电商价格战幕后微博营销：两个版本同一主角

“这五天五夜里，有时候不清楚自己是否还活着，不敢睡觉，也睡不着。”国美电器一位营销人员说。

8月20日，电商间的价格战暂告一段落。8月17日，京东商城CEO刘强东并未响应国美网上商城总经理韩德鹏再度“约价”的要求，致使8月15日起仅延续一天的电商间的价格战草草收场。

而在前述这位营销人员不眠不休的五天里，同样还有一批营销人员与他处在同样的“亢奋”状态。只是，他们的身份更为隐秘，其推动力更不可忽视。也正是他们，让这场价格战变得备受瞩目。

两个版本同一主角

虽然创始人申音一直不愿意外人将NTA的工作定义为微博营销，而愿意称之为社会化媒体营销，但是，这个故事还是需要从NTA讲起。

8月14日，京东商城CEO刘强东在微博上称，“今天，我再次做出一个决定：京东大家电三年内零毛利!如果三年内，任何采销人员在大家电加上哪怕一元的毛利，都将立即遭到辞退!从今天起，京东所有大家电保证比国美、苏宁连锁店便宜至少10%以上，公司很快公布实现方法!”

此言一出，不仅让业内诸多关联公司为之动容，作为京东商城签约1年的社会化媒体营销全案公司NTA，也忙碌起来。

一位NTA内部人士称，不仅是我们，就连京东商城的公关们也被刘强东的发言搞得很被动，我们只能积极配合起来，“因为这是我们的工作，我们需要做好我们该做的事情”。

该人士所指的NTA该做的事情，即给京东商城提供合适的营销策略意见。NTA的意见包括：合理利用意见领袖，找符合他们定位的内容转发。当然，由于刘强东在微博上的发言突然，该人士称，NTA在整个营销中扮演的仅是配角，而刘强东才是主角。

这位NTA内部人否认这是一次有预谋的微博营销。他称，刘强东的发言是偶然事件，同时，苏宁易购、国美网上商城回复与否也是未知数，此前，刘强东的很多发言，并未招致苏宁和国美的正面回应，因此，“对于整个事件，我们并非策划已久的展开，而是针对事情因势利导而已”。

与前述NTA内部人士表态不尽相同，一位知情人士则道出了另外一个版本。

该知情人士称，这次营销战针对的目标确实是苏宁易购，因为苏宁易购自今年4月18日发起的“E18促销”力度很大，每月苏宁易购“E18促销”对京东商城的销售都有一定影响，而8月18日的“E18促销”准备极其充分，京东商城意图通过微博营销打乱苏宁电器在8月18日的“E18促销”。

该知情人士进一步称，从结果上看，由于8月15日的电商价格战是多方参与、各方瞩目，因此，在8月16日，京东商城不再大规模发布价格战消息后，苏宁电器准备的“E18促销”受关注度有所降低，“这是一场新媒体营销对传统媒体营销的胜利”。