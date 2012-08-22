【商业模式】小贷公司丰厚回报背后的风险

小微企业对融资的渴望，让小额贷款公司如鱼得水。央行近日披露的数据显示，今年上半年小贷公司的数量新增近千家，由去年年底的4282家跃升至5267家。

利润丰厚

丰厚的回报是小贷公司数量井喷式增长的一大动力。中科创金融控股集团总裁常虹告诉记者，该公司开展小额贷款、担保以及财富管理业务，其中小额贷款业务利润率可高达50%，远高于其他两项业务。

央行数据显示，上半年内蒙古、江苏和安徽的小贷公司增幅分列前三名，分别增至436家、430家和424家。贷款余额总量以江苏省、浙江省、内蒙古分列前三。“沿海地区银行竞争比较充分，给小额贷款公司留下的业务空间较小，而在内蒙古等地民间资本可以发挥更大的作用。”常虹表示，“另外，也不排除一些小额贷款公司违规发放高利贷。”

一位小额公司负责人称，在经济下行的大环境下，小额贷款公司相较其他行业有着丰厚的利润率，不少做实业的企业家受到吸引而投资小贷公司。这些企业家对于行业以及客户的了解甚至超过商业银行，在风险控制方面自有一套。

多地区融资比例放宽

尽管发展势头迅猛，但小贷公司仍然饱受只贷不存、融资渠道少的“紧箍咒”。相关规定明确，小贷公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。而小贷公司从银行业金融机构获得的融入资金余额，不得超过资本净额的50%。

然而今年以来，各地纷纷出台放松小额贷款公司融资比例的政策。7月，海南省出台的《关于深入推进小额贷款公司改革发展的若干意见》适度提高融资比例，即对于年度考评结果为优秀或良好的小贷公司，其融资比例最高放宽至资本净额的200%。此前，浙江省于2月出台的《浙江省小额贷款公司融资监管暂行办法》，将其融资比例上限由50%提至100%。

据中国小额信贷联盟理事长杜晓山介绍，国际上小贷公司的融资比例一般可高达资本净额的400%，且随着其信用水平提高而递增。

近日，“小额信贷之父”尤努斯便在广州表示，中国没有出现“格莱珉银行”主要存在两大困难：首先是中国缺乏支撑这种模式的司法体系；其次是以政府为主导的模式可持续性不强。

尤努斯创建的格莱珉银行于1983年在孟加拉国正式成立，专向贫穷的农村妇女提供担保面额较小的贷款，即微型贷款。该模式与中国的小贷公司最大区别在于其可以吸收存款。

风险敞口过大

尤努斯指出，从世界经验来看，微金融这种小额贷款风险并没有大家所认为的那么高，因此应该对其更有信心。但杜晓山指出，尤努斯所谓的“微金融”并不光指借钱一项，还包括提供其他基本金融服务，比如说保险和存款，中国的小额贷款公司的业务范围与此并不相同。

有业内人士指出，小贷行业鱼龙混杂，管理不规范的现象比比皆是，在民间资本追逐利益最大化的情况，确实存在不少违规行为。

当实业家开始转型做小贷业务时，常虹所率领的中科创目前已将业务重点转向财富管理。他表示，“目前大部分小贷公司客户主要为小微企业，基本都是无抵押无担保，风险敞口较高。根据以往经验，个人贷款的不良率一直低于小微企业贷款。”

上述业内人士亦表示，国际上小贷公司的特点是小额和分散，单笔贷款一般在10万元以下，然而中国的小贷公司大部分瞄准小微企业贷款，单笔贷款额度达到100万～500万，风险相对要高许多，而只贷不存的模式让风险加剧。