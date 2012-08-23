供应商看价格战：电商仍非主流渠道 无降价压力

已持续近一周的家电价格大战随着刘强东的偃旗息鼓而告一段落。但国美苏宁炮轰京东价格情报员纯属炒作还在让话题愈演愈烈。

再也按捺不住的苏宁电器董事长张近东昨日公开表示：“那些靠价格炒作、资本输血的企业，不过是靠吃兴奋剂获得短期膨胀。”国美更是将线上和线下的综 合毛利、经营费用率成本和净利润进行对比，反驳京东此前线上成本低于国美、苏宁等线下成本的说法。在这场价格厮杀中，京东、苏宁、国美之间的争斗热火朝 天，而一反常态的是，家电供货商表现出来的“平静”让业界匪夷所思。

翻开历史，国美与苏宁在线下的多次价格战都曾被供货商群起发函，并以撤出柜台或断货来加以阻止，曾发生的格力退出国美等一系列事件，无不反映出供货商对定价权的重视。

供货商对此次家电价格大战的态度又如何呢?“‘京东VS苏宁国美’是营销大战，如果‘苏宁VS国美’那才算是真正的价格大战。” 一家排列市场前三的彩电企业营销老总一语中的，他同时对腾讯科技表示。“目前，90%的大家电品牌所销售的主流产品都没有在京东卖，价格大战从何打起?仅 靠少数的尾货或非主流产品来做低价，能算是真正的价格大战吗? 如京东、苏宁、国美所言的降价幅度，供货商难道还会坐以待毙吗?”

供货商眼中的价格大战：仅为营销大戏 毫无降价压力

上述供货商表示，由于90%的大家电品牌的主流产品都没在京东上销售，京东的降价产品与国美、苏宁在价格上就没有可比性，无非是商家用非主流型号和尾货去做营销而已。

“早在5年前，家电供货商为了防止出现恶性竞争，针对线上线下推出了不同的产品。”他认为，这是京东降价产品经常显示无货状态，而消费者无法在京东、国美、苏宁之间比价的原因。

但腾讯记者获悉，这些针对线上线下不同的产品，大部分只是型号上的变更，功能和质量没有多大区别。“但消费者主要是通过产品的型号去比价。”

另外，苏宁、国美此次对京东的接招，被供货商更多看做是阻止京东形成“线上买家电比线下便宜”的舆论导向，而并非真正的应战。

不可否认的是，对于目前80%以上的销售仍靠线下完成，并处于艰难转型期的国美、苏宁，电商任何一个细微举动都会刺激到两者的神经。刘强东“线上低于线下10%”的宣战一出，国美、苏宁股价当日下跌7%。“即使是口水战两家也不能坐以待毙。”

在供货商看来，京东VS苏宁国美的价格大战，他们并没有任何压力。 “如果国美VS苏宁，一场真正的价格战才算开始。” 上述人士表示。京东与国美苏宁的供货体系之间的对比可足以证明这一点。

每年，国美、苏宁与家电供货商年初签订全年采购合同，主要采用买断、包销等形式，全部由厂家直供。纯电商企业拿货主要靠两种，一、企业直供;二、从渠道中拿货(代理商)。

“甚至电商的部分家电货源是从国美、苏宁的分销商中采购。”一位企业透露。

“国美苏宁更多的利润是靠收取进场费、店面展示费、广告宣传费等各种巧夺名目的费用，以及长期占用供货商货款，而不是卖差价。”一位白电企业告诉腾讯科技，国美苏宁的线下价格更为“真刀实抢”。