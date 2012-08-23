【创业学院】关于iPhone 5最值得关注的15个问题

苹果9月份将发布关于iPhone 5手机的消息早已经被大家知晓。我们早就按捺不住想要一睹苹果新手机的芳容了吧，但从目前泄露的信息来看，并不能确定其到底是什么样子。科技网站 Businessinsider为我们总结了关于iPhone 5值得关注的15个问题。

1.新手机屏幕多大合适

目前所有的迹象都表明苹果制造的iPhone 5屏幕将会有4英寸,而不是当前3.5英寸屏幕。但问题随之产生：苹果这么做真的是随波逐流，还是希望更好的设计思路着想呢?因为遵从老iPhone设计的APP应用规格需要重新设计，但开发人员表示不是问题。

2.多大的屏幕才能让消费者满意

依然是屏幕的问题。目前市面上4.3寸的屏幕都算上“很小”的手机屏幕了，4.7寸、5.3寸的手机已经有很多厂商涉足。那么对于苹果用户来说，多大的尺寸才能满足他们的需求呢?难道苹果像Android一样，满足用户日益大屏化的心里吗?

3.苹果认为外观不重要了

在iPhone的第一个四年间，苹果将其外观重新设计了三次。iPhone 4看起来不同于iPhone 3G，而后者看起来也和第一代iPhone完全不同。因此我们有种固有思维认为苹果这次也对新iPhone做出重大的改变。但是从目前曝光的图片来判断， 虽然外观会有一些细微的差别，但基本上和iPhone 4的差异不大。难道苹果不认为外观很重要了?

4. 还会有iPhone 3GS吗

虽然国内已经难觅iPhone 3GS，但目前在美国市场依然能够见到这款产品。目前苹果和美国运营商签署的协议显示，iPhone 4S为200美元，iPhone 4为100美元，iPhone 3GS为0美元;那么如果iPhone 5推出的话，就变成了iPhone 5为200美元，iPhone 4S为100美元，iPhone 4变成0美元，那么iPhone 3GS就没有市场了。

5.苹果变成廉价预付费电话

苹果分析师一直在谈论制造一个廉价的iphone 4S。因为很多国家因为苹果手机价格以及合约等问题，以及放弃了苹果。为此，苹果迫切需要重新进入这些市场，就像在美国，iPhone 3GS依然在销售。因此，美国的方式很有必要，就是iPhone便宜销售，甚至可以0元购买，但是打电话付费。苹果化身廉价付费电话。