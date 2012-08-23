最年轻的传奇：中国互联网10年纪事

近日，中国互联网信息中心发布的报告显示，截至2012年6月底，中国网民数量达到5.38亿。

从第一家互联网公司出现到今天不到20年，但互联网无疑是中国经济中最为“年轻”的重要行业。

2011年，整个互联网产业的总体规模超过2600亿元人民币，预计到2014年将突破7700亿，过去10年里，中国互联网经济的平均增速在 60%以上，是国家GDP增速的5倍以上;2000年，中国互联网上市公司只有4家，总市值仅4.2亿美元，到了2011年，这个数字已经超过了40家， 上市公司的市值总额也超过了1460亿美元，增长近350倍……

2001—2002年最坏的日子最好的时光

2001年夏天，因为刚刚做完一次不小的手术，李彦宏有了一段难得的“休息”时间。

虽然平静地躺在深圳的病床上，但李彦宏的脑子一刻都没有离开北京的百度公司：怎么才能赚到钱让公司活下去?

彼时，百度成立刚刚一年多，主要的商业模式是“做出最好的中文搜索引擎，卖给门户网站”。搜狐、新浪、ChinaRen等中国当时主流的门户网站，使用的大多是百度的搜索服务，而百度的盈利主要就是从门户网站那里获得的“服务费”。

可是，2001年对于全球的互联网产业来说，都是一场难熬的寒冬。2000年年底，美国纳斯达克股市突然崩盘，股指跌去大半，一直虚火中烧的网络泡沫也在一夜之间破灭。冲击波很快就到了中国。随着投资人的断粮，前一夜还风光无限的互联网新贵们开始出现大量的倒闭。

日子越来越难过，曾经出手阔绰的门户网站也开始大幅压缩成本，这其中当然也包括付给百度的“搜索服务费”，很多网站要求的折扣越来越高，而且还常常拖欠。

“商业化、赚钱、活下去。”李彦宏反复思量着这些问题，他决定使百度从幕后转向台前，要做独立的搜索引擎网站，然后通过搜索结果排名的“竞价”实现广告盈利，这就是后来广为人知、在一段时间内为百度带来巨大收益的“竞价排名”模式。

于是，李彦宏开始拖着带病的身体与散布在美国、新加坡、北京的董事们“沟通”自己的新想法，更准确地说是“争吵”，因为几乎没有董事支持他的想法。

一向温和、谨慎的李彦宏却表现出异常的坚定和强硬，百度深圳分公司总经理刘计平后来回忆：从来没有见过李彦宏如此激动，温文尔雅的他甚至说了脏话，连电话都摔了。最后投资人因为李彦宏的“态度”而不是“论据”，勉强同意他去“试一试”。

在和董事会“吵架”的还不止李彦宏，张朝阳和王志东吵得更加激烈，王志东甚至吵掉自己位置，黯然从自己创立的新浪离开。因为搜狐和新浪的股票在纳斯 达克已经沦为估价只有几十美分的垃圾股，而且迟迟不见起色。当时中国互联网的“五大掌门”中另一位王峻涛，也在这一年，“辞去”8848董事长的职务。

丁磊倒是不需要与董事会吵架，因为他一直在忙活着把网易这块“烫手的山芋”卖掉，就在他马上就要“成功”的时候，网易的财务却出现了重大问题而导致交易无法进行，股票也在纳斯达克遭遇了长达数月的停牌。

如果说丁磊是没卖掉，那深圳青年马化腾就是卖不掉，因为他一直在为OICQ(后改名为QQ)苦寻买家，但始终没人怜爱。整个互联网都在过冬，谁有心 情去买一个小软件公司?2001年6月，一家南非的美国上市公司MIH慧眼识珠，以3000万美金入股，为腾讯备足了过冬的粮食。时至今日，MIH仍是腾 讯的最大股东。

这一年的冬天确实格外寒冷，但是春天还是如期到来了，互联网的“剩者”们迅速看到了新的曙光。

2001年8月，Baidu.com上线，干净清爽的首页界面虽然像极了Google，但极富特色的中文名字和可爱的爪印获得了网友们认可。

出于成本的考虑，丁磊把网易的总部从北京迁回了广州，但没想到在这里竟然遇到了天赐良机。2002年是中国“短信大爆炸”的一年，大把大把的现金流 入运营商和SP们的腰包，而身处中国移动最前沿市场——广东的网易抓住了这次良机，网易短信曾经一度占到整个移动梦网业务量的两成，这是一个非常惊人的数 字。

2001年底，网易推出的网络游戏《大话西游》也取得了空前的成功。这两项业务使得网易低迷的估价一飞冲天，甚至一度三个月内一路从不到10美元飙升至近36美元，网易也从一个烧钱公司成为一家暴利企业，并帮助丁磊成为2003年的“中国首富”，这一年他32岁。

2003—2007年第二春到来

SP(无线增值服务商)成了无数互联网公司，特别是几大门户网站的救命稻草，但毕竟拿大头的还是运营商;而且，种种不规范的操作和常常处于灰色地带的盈利模式，也给这一商业模式埋下了重重隐患。

真正而纯粹的互联网产业发展的动力来自于网游和电商。有两款游戏是一定要写入中国互联网发展史的：网易的《大话西游》和盛大的《传奇》。迄今为止，这两款游戏都是中国网游史上最赚钱、生命周期最长的两个产品。

陈天桥，这个复旦毕业的上海青年在2003、2004年成为中国互联网最为耀眼的角色，他的《传奇》一度在线人数超过60万人，在中国拥有 65%以上的市场占有率，高峰时期曾创下平均一天赚1000万的奇迹。2004年，盛大在纳斯达克上市，31岁的陈天桥成为比丁磊还年轻的中国首富。