【商业模式】七夕经济之因

被冠以中国情人节之名的“七夕”如期而至。假日经济的魔法能否如商家所愿而大行 其道？记者走访北京西单商业街，发现以七夕节为卖点的“爱情经济”快速升温，各种小礼品、纪念品销售火爆。不少商家打出了“七夕折扣”和促销的大旗，比 如，某内衣品牌甚至打出“消费满百元即送玫瑰花”的广告。

七夕节，商业促销之乏

除了鲜花、巧克力和电影院，近年来，许多年轻人又有了精神新宠——话剧场。近日，记者在了解近期话剧市场消费情况时了解到，七夕节的票房远远比不过西方的情人节——2月14日这一天。

“说实话，根据以往的经验，我们七夕节的票房真不如2月14日西方情人节时高！”戏逍堂(北京)娱乐文化有限公司董事关皓月对央视网记者说，“打个 比方，我们在七夕节的票房可能会比平时高一成，也许每场还能卖出一排高价票；但是，在西方情人节，2月14日那天，我们的票房肯定是爆满，而且每张票都可 以卖出高价！”关皓月向记者介绍。

一个传统节日的商业消费竟远远小于西方节日的商业消费，这种现象值得反思。

“只将‘七夕’包装为中国的情人节，不能完全承载这个非物质文化遗产所包含的文化元素，很多人也没有完全理解其文化内涵。”清华大学传播学院研究员 李唯梁曾表示。节日经济不能只贴个“爱情”的标签，简单的商品打折促销就算过节。这样的过节方式很快就会失去传统节日内涵。传统节日丧失了存在的价值，从 而也会反作用于商业。

传统节日，文化产业之困

“七夕”即农历七月初七，是我国传统节日。“七夕”来源于神话故事，牛郎和织女每年只能在农历七月初七这一天，通过喜鹊搭成的桥相会。2006年，“七夕”被国务院列入第一批国家非物质文化遗产名录。

不知何时开始，“七夕”变成一个贴着“中国情人节”标签的商业噱头，而文化产业商家似乎还没有摸索到开发经营的好办法。实际上，我国传统节日在商业活动的文化内涵的确有待开发。

山东大学文学院教授、古典文学研究所所长王小舒表示，“历史上我国居民过七夕，可以借助猜谜、女红、剪纸、绘画、版画等，交流有情人之间的情感，活 跃节日气氛。当代人除了挖掘这些好的传统，还应发挥民间的智慧进行创新，如可组织服装设计、编织竞赛、诗文比赛以及各种联谊、聚会活动等。”

“以传统节日为代表的民俗文化，蕴含着深厚的文化底蕴和历史积淀，还要充分挖掘节日的文化内涵，这样不仅有利于繁荣商业，更有助于中国传统文化的传承。” 李唯梁表示。

盲目消费，微博网友之惑

而对于随着“七夕”一起到来的各种商业促销以及广告宣传，网友们也各有看法——

评论体：

@莫默陌末_久 ：相比西方情人节，七夕确实冷了些。

咆哮体：

@匿名网友：七夕情人节，都是TMD商业节，TMD酒店的GDP和你有毛关系啊，那么捉急找各种理由给人家创造经济效益又是闹得哪样~剩斗士不是你 的错，斗战剩佛又能怎么样？剩者为王，反正不只你一个！那些单身、缺乏运动、爸不是李刚、没房、没车、没好工作、长期沉迷在异次元世界的单身屌丝们!怒吼 吧：过你妹的七夕。

牢骚体：

@子一瑶君：都说七夕是中国情人节，我认为啊，像在期间送巧克力之类的，也已经失去了原有的中国味儿，七夕的过节方式似乎过于西式化了，要过中国七夕就应该可以是中国式浪漫嘛。

@冯小炬 ：七夕？所有的节日都被商家以文化与情谊的名义绑架了。