【酷人物】库克：苹果起诉三星侵犯专利案件不是钱的事

库克向苹果员工发表了一封内部邮件，称三星抄袭苹果的行为比该苹果所了解到的情况更加恶劣。

苹果CEO蒂姆·库克

在苹果起诉三星侵犯专利案件获胜之后，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)向苹果员工发表了一封内部邮件，称三星抄袭苹果的行为比苹果所了解到的情况更加恶劣。

苹果的观点是，大约20款三星设备侵犯了11项苹果专利。案件的关键之一是苹果获得的一份三星内部文档：三星产品开发团队对iPhone和Galaxy S1进行对比，而陪审团几乎同意了每一项苹果的辩论。

库克在声明中强调，这起案件关乎于价值观--“原创性和创新”--而不是钱。

以下是库克邮件全文：

今天对于苹果和其他所有创新者都是重要的一天。

你们中的许多人过去几周都在密切关注着苹果起诉三星的案件进展情况。我们是在一再要求三星停止抄袭而无果之后被迫采取的法律行动。对于我们来说，这 起案件一直关乎于比专利或钱更加重要的东西。它关乎于价值观。我们尊重原创和创新的价值，我们将生命付诸其中，目的是开发出全球最棒的产品。我们这么做的 目的是取悦我们的消费者，而不是取悦公然抄袭的竞争者。

我们要向陪审团表达感激之情，感谢他们投入自己的时间去倾听我们的诉说。我们很激动，终于有机会讲述我们的故事。这起案件中展示出的无数证据表明，三星抄袭苹果的行为远比我们所了解到的更加严重。

陪审团如今已经做出裁决。他们认定三星的行为是蓄意的，并向外界发出了响亮而清晰的信息，即剽窃是不对的，我们对陪审团的裁决表示欢迎。

我为能够与你们中每一员并肩工作而感到骄傲。

今天，价值观获得了胜利，而我希望全世界都听到了这个呼声。