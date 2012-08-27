【商业模式】“好声音”唱火了节目版权生意

《中国好声音》这种独特的不看长相、只听声音的“盲选”模式，迅速成为社会舆论热议的话题，也引发了国外同一模式的各国“好声音”节目在网络上的传播热潮。

7 月，一档名为《中国好声音》的新节目席卷电视荧屏和社交网络。许多很久没开的电视机在每周五这天插上电源，有网友甚至在家里设置转椅，扮演评委，自制现 场。《中国好声音》这种独特的不看长相、只听声音的“盲选”模式，迅速成为社会舆论热议的话题，也引发了国外同一模式的各国“好声音”节目在网络上的传播 热潮。

2010年，由荷兰著名制片人John de Mol和Roel van Velzen创造的《荷兰好声音》(The Voice of Holland)在荷兰RTL4电视台播出，节目甫一亮相便吸引了300万电视观众(占荷兰总人口的18.2%)的眼球。

2011年，《美国好声音》由美国国家广播电视公司（NBC）重新包装推出，一举成为王牌综艺节目《美国偶像》的最大竞争者。《英国好声音》第一季 第一期首播的平均收视高达842万名观众，远远超出了《X元素》、《Strictly Come Dancing》（英国版《舞动奇迹》）和《英国达人秀》的首播收视。法国、德国和韩国等也纷纷购入《荷兰好声音》的版权，都获得了巨大的成功。

世界各国同期出现制作完全雷同的节目，这不是巧合，是一桩围绕着电视节目版权的买卖。

那些互相“抄袭”的日子

由于各国法律都没有明文规定，学者通常把电视节目的版权称为“电视节目模板”，是指由一系列有着内在联系的节目元素组成的，能够塑造和完成一个特定电视节目独创性的结构或框架。

既然没纳入版权保护范围，电视节目模板产业形成的初期就伴随着无数盗版和官司。

世界上第一个关于节目模板方面的案件发生在1988年。原告格林（Hughie Green），是英国电视节目《机会在敲门》的原创者和主持人。1988年，格林认为新西兰一家广播公司的一档同名节目侵犯了他的节目版权，不但节目名称 相同，就连广告语、选手出场方式以及衡量观众反应的掌声测量仪都一模一样。对此，法官认为，《机会在敲门》的部分节目元素的确被新西兰的节目所拷贝，但 是，节目模板仅仅是一个想法，不足以成为版权。法官驳回了格林的诉讼请求。

2001年，弗勒（Simon Fuller）首创的《流行偶像（Pop Idol）》在英国ITV播出后，取得巨大成功，目前在全球110个国家有50多个版本。作为《流行偶像》评委的考威尔（Simon Cowell），后来制作了《X元素》，在ITV取代《流行偶像》。2005年，弗勒以《X元素》侵犯《流行偶像》版权为由，将考威尔告上法庭，并索赔 100万美元。原因是两个节目之间存在许多相似性，且《X元素》的制作团队部分成员曾经在《流行偶像》工作，并且签订了保密及竞业禁止协议。

2005年11月，这一案件在伦敦高等法院公开审理，引起众多媒体的追踪报道。后来，双方达成庭外和解。

在中国，电视节目版权纠纷也不在少数。湖南电视台的《玫瑰之约》曾创下很高的收视率，然而到2002年，全国涉嫌抄袭这一节目的电视台达30家之 多。而事实上，《玫瑰之约》也是从台湾《非常男女》克隆而来。2008年，浙江卫视《我爱记歌词》克隆美国FOX节目《歌唱小蜜蜂》走红，同样引起一些电 视台的模仿与跟风。

业内人士指出，以前，电视界的“抄袭”链条是“大陆抄港台，港台抄日本，日本抄欧美”；如今，大陆现在可以直接模仿欧美流行节目的模式。

巨大的节目模板产业

“抄袭”与模仿并没有限制国际电视节目模板产业的发展。经过20多年的发展，全球电视节目模板已经形成一个利润丰厚、前景良好的巨大产业。

国际电视节目模板认证和保护协会（FRAPA）2009年发布了一个名为《电视模板走向世界》的报告。报告显示：2006—2008年，世界上 445个原版电视模板得以远销海外。在此期间，电视节目模板产生的包括授权许可费、顾问费和其他辅助收入等在内的交易量，已达到93亿欧元，比2002— 2004年增加了45%。

这个产业里，英国是最大赢家。2010年，英国电视界以45%的份额占据全球节目模板出口总量的首位。1998年，英国ITV推出益智游戏类节目 《谁想成为百万富翁》，取得巨大成功，节目陆续在美国、荷兰、日本、澳大利亚等国家推出，从1998年迄今，全球共有107个国家和地区播出该节目，其中 香港亚视斥资3000万港元向英国原创公司买入52集的制作经营权，广东电视台2002年也从英国购进版权开始播出该节目。《谁想成为百万富翁》也因此成 为最成功的电视节目模板。

利润巨大的模板交易，催生了一批致力于节目模板生产的公司。1994，Endemol公司在荷兰成立，十余年间，Endemol迅速成长为一个全球 领先的娱乐节目模板生产商。其生产的 《老大哥》（Big Brother）、《一掷千金》（Deal or No Deal）、《改头换面》（Extreme Makeover）、《明星学院》（Star Academy）和《勇敢向前冲》（Wipe out）等著名节目模板都曾在世界范围内引起轰动。目前，Endemol已在全球26个国家设立分公司，拥有超过2000个节目模板，为全球主要广播商和 数字娱乐平台提供娱乐节目。2000年Endemol被西班牙电讯收购时，交易总额高达55亿欧元。