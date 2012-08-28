【商业模式】后专利大战时代手机第三之争：微软RIM只能结盟

美国联邦法院陪审团在8月25日作出裁决，判定三星侵犯苹果专利权，这无疑是苹果在专利战中获得的一次重大胜利。更重要的是，这场胜利将进一步巩固并提升苹果在智能手机领域巨头的地位，而大批手机厂商可能会加速转向除苹果iOS和谷歌(微博)Android生态系统之外的第三种解决方案。

手机之父马丁·库伯曾说过：“手机行业存在这样一个商业法则：不管是出于何种原因，市场的领头羊总是最成功的，第二名也可以相当成功，但第三名则不得不苦苦挣扎，排名再靠后的市场参与者应该退出该行业。”

市场调研公司Gartner日前发布了第二季度全球手机市场统计报告，该季度Android依旧是最大赢家，全球市场份额达到64%，而苹果的iOS的市场份额也达到了18.8%，位居第二。虽然世纪大战的结果可能会影响Android的市场占有率，但从短期来看，冠亚军的宝座也无非就是Android和iOS轮流坐庄，微软和RIM依旧得为那个“苦苦挣扎”的第三名而苦苦挣扎。

RIM和微软的处境真的很艰难。7月，RIM发布了令人失望的季度亏损和业绩预警，本该拯救这家公司的黑莓10操作系统又被推迟到了2013年，许多人都质疑这家公司是否还具备继续运营下去的能力。而微软到目前为止，尚未推出任何一部像苹果iPhone、三星Galaxy一样大卖的WP手机。在市场调研机构Gartner公布的那份排名中，我们更是找不到任何表明Android和iOS之外的第三个移动生态系统能够获得行业支持的证据。

从今年年初开始，就有消息称，微软计划向RIM投资35亿美元。尽管RIM的高管们多次在不同的场合表示不会和微软合作，但现在的事实却无情地表明，如果微软和RIN不想在移动生态领域被淘汰，必须得开展合作。

目前，微软已经拥有了WP智能手机平台，并且与诺基亚关系密切。然而，RIM的核心优势源于企业市场，为很多知名企业和政府机构提供安全性极高的移动电子邮件。通过投资RIM，并依靠原有office等办公软件的领先优势，微软在企业市场的领土必然能得到进一步的扩张。

国外分析师认为，自从谷歌的Android平台与RIM的黑莓智能手机竞争愈发激烈之后，RIM不再希望谷歌作为黑莓智能手机的默认搜索引擎和地图工具。同时，微软具有一定的从Bing搜索和服务中获利的潜力，合作对RIM和微软而言是双赢。

目前，微软已经和RIM在基于云计算的主机服务方面达成了合作，而这项合作主要是通过黑莓企业服务和在线办公软件的方式进行的。

从用户方面看，微软结盟RIM，需要的不是RIM的硬件业务，而是RIM庞大的用户群。数据显示，RIM手机美国市场有率为11.4%，而WP的占有率仅为4%。微软向RIM提供技术和资金支持，要求RIM转向WP平台，就像之前微软对诺基亚一样。不过，微软如何说服RIM的股东放弃自己的平台转投WP以及如何实现RIM与WP的过渡、兼容，这都是双方需要坐下来一起探讨的内容。

在微软Windows Phone和黑莓10这两个下一代移动平台中，哪一个能够在长远阶段巩固自己活跃的竞争者地位?对于RIM来说，将自己20年的移动计算经验押注到一款新一代产品并成功对抗iOS和Android设备的时间窗口或许正在关闭，而微软在美国4%的市场份额似乎也需要扩大自己的生态系统。

时间不等人，RIM的警报早已拉响，微软同样也想在移动平台领域有一番作为。也许双方只能结盟了，毕竟留给RIM和微软的时间不多了。