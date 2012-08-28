【商业模式】销售未来

拥有世界上顶级研发能力之一的英特尔，怎样通过新技术改变人们的工作与生活？

文 | 本刊记者 昝慧昉 编辑 | 王琦

【《中国企业家》】出门忘记带车钥匙了？两年后，这种情况完全不用担心，只要你拥有一部配备英特尔新技术芯片的智能手机。

成立于1968年的芯片制造商英特尔正在研制能“学习”各种行为的新技术。未来，搭载这套高科技系统的智能手机，将学习其主人的个性，并预测主人的行为。如果你经常把车钥匙落在家里，智能手机会用一周时间记住你经常把钥匙落在哪里，从第二周开始，出门前，手机会自动提醒你带上钥匙。它甚至能通过用户过去所写的邮件、文档等信息，预测出下一份邮件的内容。

这项技术，由英特尔电脑智能联合研发中心牵头，与耶路撒冷的希伯来大学和海法的以色列理工学院的专家学者共同研发。由此诞生的新产品，预计将在2014年或2015年上市。

或者，未来根本就不再需要钥匙，人们也不需要记住任何密码，因为他们自己就是钥匙和密码。站在家门前，门上设置的感应器会对来者进行身份扫描，确定是房主后，门会自动打开；就连宠物也要经过身份验证后，才被放行；汽车能“看到”主人，感应器确认车主走近，车门会自动打开并启动引擎。

没有钥匙和密码的生活其实是一项技术。今年5月，于美国加州旧金山举办的英特尔研究日活动中，这家公司展示了一系列会影响、改变人类未来生活的技术研发成果。英特尔还为今年的研究日活动起了一个颇具科幻色彩的主题—“回到未来”。

在这次的研究日活动中，英特尔宣布成立了专注于社交计算的第七家英特尔科学技术中心（ISTC），这也是英特尔第一个专门针对用户体验设计研究的大学合作项目。加州大学欧文分校、康奈尔大学、乔治亚理工大学、印第安纳大学和纽约大学的研究团队，都是英特尔在这个项目上的合作伙伴。实际上，英特尔从2011年1月启动了总投资1亿美元的ISTC项目，此前的6家ISTC分别针对大数据、云计算、嵌入式计算、视觉计算、安全计算以及普适计算进行前瞻性研究。

与大学等研究机构合作，凭借来自社会科学家等“外脑”的智慧，英特尔的芯片工程师和研发人员设想他们的处理器可能被消费者使用的各个领域。而理解技术将被如何应用，可以帮英特尔设计出更多客户愿意购买的芯片，从而提高公司的销售和利润。

为启发工程师们，英特尔甚至找了科幻小说作家来帮忙。2010年，英特尔雇佣了4位科幻小说作家，让他们学习公司的最新研究项目，想象处理器在未来的可能用途，并写出了一本关于人工智能的短篇小说集《明日计划》（The Tomorrow Project）。其中一篇小说中，提到了能自我导航和驾驶的汽车，车上的仪表盘几乎就是一台微型电脑。现在，这辆小说中的“未来汽车”，就出现在了研究日的展会上。

汽车行驶在高速公路上，驾驶座前方的触摸屏上随时会跳出相关的信息。提示选择避开交通拥堵的最佳路线；车快没油了，及时提醒去最近加油站的出口；根据路况完成自动驾驶模式的切换；开会堵车快迟到了，系统提示可发信息给与会人员；抵达目的地后，屏幕会自动显示行驶里程和每公里耗油数。未来，智能汽车可以创建自己的数据流，并通过与人、周围基础设施、其它车辆的互动，为用户带来简单、高效的驾驶体验。不同于谷歌的无人驾驶汽车，英特尔将未来汽车视为网络世界的一部分。

卡内基梅隆大学的合作者，还考虑到了暴雨环境中安全驾驶问题。通过高速运算，计算出雨滴的速度和轨迹，让汽车前灯可以检测并跟踪雨滴，在雨点滴落在车窗之前，关闭车灯。因为光线切换速度很快，肉眼无法感受，使得雨滴隐形，从而保持良好的可视性，让汽车在暴雨中也能安全行使。现场的研发人员告诉《中国企业家》，这项技术是开放的，关键看谁能先利用它开发出真正的商品。

通常，英特尔研究院会定期“晒成果”，产品部门会跟研究院讨论这些研发成果转化为商业产品的可行性，并把具可行性的成果推荐给公司客户。英特尔首席技术官贾斯汀直言，“发明并不一定能够成为创新项目，英特尔研究院多年来非常注重产学研合作，不但开拓与大学等研究机构的深度合作，英特尔研究院和产品部门内部的沟通也非常畅通，这种机制让越来越多的发明成为创新，和产业一起跨过发明和创新之间的鸿沟。”

2012年1月，第二代英特尔酷睿i7处理器推出后不久，就被阿迪达斯选中，这家全球著名的运动产品公司与英特尔合作开发了运动鞋墙（adiVERSE），它看上去像是一块巨大的触摸屏。在阿迪达斯的专卖店里，基于英特尔全新SNB处理器的3D图形性能产生了一个虚拟搜索引擎，让消费者可以在运动鞋墙上搜索到8000个不同风格的鞋款。提供手势识别功能的触摸屏，可以让消费者在虚拟货架上选择鞋子，并从多个角度了解产品，并最终下单。除了帮助销售，运动鞋墙还能匿名收集观看者的个人信息，比如性别、年龄、停留时间等。据了解，未来英特尔还将与百思买、宝洁等品牌做类似合作。

汽车、手机都在变成电脑，甚至包括墙面。在房间里，对着感应器挥手，墙壁和桌面就能变成屏幕。显示在屏幕上的可能是你的工作计划，也可能是心爱的结婚照。在英特尔架构的产品上，用英特尔软件技术结合投影仪、电脑等硬件设备，能实现无缝集成多个来源的图像，令室内的任何表面变成触摸屏，用于实时互动和显示。尤其特殊的是，这些触摸屏上的图像可以围绕边角卷起来。

研究日展厅一角，来自英特尔中国研究院的化身视频聊天系统，想必会赢得聊天爱好者的喜爱。应用这套系统，用户可以选择自己的化身，要变小猫、圣斗士随便你。聊天对象看到的是跟用户有相同表情的化身。这种方式可以让视频对话更有趣，更重要的，是化身聊天传输的数据量非常少，可以降低用户的电话数据通讯费用。

同样来自英特尔中国研究院的，还有一项实用技术—室内GPS。用智能手机寻找建筑物中的东西很难，因为GPS目前在室内无法使用。英特尔中国研发的室内精确导航技术，能让人们在购物中心中轻松找到品牌专卖店，在专卖店里找到心仪的商品，即使在大型停车场里，也能迅速找到自己的汽车。

新技术不仅可以改变人们的生活，还能简化我们的工作。英特尔研发的智能会议助手系统令人印象深刻，它可以把语言直接转化为文字，并实时以字幕方式予以显示。有了这套系统，不同语言的人参加会议，也不必配备翻译。从语言直接生成文字的转化过程，也省去了人工记录的环节。目前，该系统的翻译精准度还有待提高。经过技术改进，这套系统，未来将应用于英特尔超级本上。

每个研发创新项目，都离不开经费支持。而高科技公司中，英特尔的研发支出比例一直维持在比较高的水平。2011财年英特尔实现营收540亿美元，研发支出73亿美元，研发占营收的比例达到了14%。而2011财年营收高达1080亿美元的苹果，当年的研发支出费用仅为24亿美元，研发占比只有2%。苹果的研发回报率被视为业界神话，英特尔虽然没有对研究项目的转换成功率做具体统计，但英特尔研究院副总裁、电路与系统研究院总监王文汉对《中国企业家》表示，“可以透露的一点是，英特尔研究项目的回报是1:5，也就是投入1美元，可以获得5美元的收益。”

过去几十年中，运算速度是衡量半导体行业进步的关键，英特尔在生产高性能芯片方面具有优势，也一直是行业的领导者。著名的摩尔定律就来自英特尔的三位创始人之一—高登·摩尔（Gordon Moore）（摩尔定律：每隔18个月，芯片上的晶体数量就会增加一倍，芯片性能也会提升一倍）。但近几年来，速度不再主导一切。汽车、手机和其它日常用品都在变成电脑，除了速度，它们还需要低功率的处理器。英特尔在这方面落后于竞争对手，不过它确实在努力适应这种变化，不再为“更快更好的”技术目的而设计技术。

要知道，相对于PC，移动才是最具增长空间的领域。研究机构Linley Group指出，到2015年，智能手机芯片市场将增长40%，达到299亿美元。虽然目前PC业务依然占据着英特尔总收入的60%以上，但它正在积极为移动市场开发产品。英特尔首席执行官奥特里尼（Paul Otellini）对前景非常乐观，他预计到2015年，英特尔芯片将占据平板电脑市场的50%，智能手机市场的20%。

这并非全无可能，毕竟英特尔拥有资金、实力和优秀人才，不过正如奥特里尼自己说过的那样，“这是一场马拉松，不是一场冲刺。”