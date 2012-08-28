医药电商吹响“集结号”：京东天猫战备竞赛

京东与国美、苏宁的“价格戏法”刚落下帷幕，其在医药电商领域的战争又进入准备期。

8月27日，京东好药师CEO崔伟向本报透露，到8月底，公司在上海、广州、成都、武汉的自建仓库将投入使用，届时，好药师自建仓库面积将达到4000平方米。这意味着，京东与九州通的跨界资源整合，正式进入市场争夺的实操层面。

同期与好药师“对抗”的，还有平台型的天猫医药馆，及传统企业全洲药业旗下商康医药网、复星医药刚注资的金象网。在被视为电商蓝海的医药行业，各类企业已集结，欲改写当前医药电商领域格局。

“谁先做好准备，谁就能赢得市场。”一不愿透露姓名的行业分析师指出，但网站流量、人才的掣肘，特别是政策的不明朗，将成为制胜的关键。

跨界合作

今年5月，筹备近一年的京东好药师正式上线，其背靠两大股东：京东和九州通，双方以49%和51%的比例分别持股，形成当前医药电商行业中一种新的商业模式。

根据最初的协议，京东派出崔伟负责“操刀”好药师网的全盘运作。崔伟表示，“京东利用自身4000万用户的流量，将其导入到好药师网，在京东商城的界面中，可以直接搜索到药品，点击后可直接跳转到好药师网上，形成网站的流量。此外，京东输出管理和技术，将配送优势也导入到好药师网站的运营中。九州通的任务则是，利用其医药流通领域的采购优势，负责好药师的品类货源供应和配送”。

“到8月底，公司在北京、上海、广州、武汉、成都5个城市的自建仓库都将建成，公司大小仓储总面积将达到4000平方米。”崔伟表示，这种仓库的分布，就是依据九州通的GSP制度的特点来布点，这将保证网上订单能在最短时间内，有效送达到消费者手中。

“许多线下资源都是九州通提供。”崔伟指出，比如好药师与辉瑞、默沙东等医药巨头的合作，都是九州通方面牵线搭桥。

崔伟透露，“目前，网站的PV、uv、iP等相关流量数据显示，公司整体流量已超过运营达5年以上的同行。而从5月上线至今，网站的日订单量已达到3000-4000单。”

在业界看来，这种跨界合作模式的效用目前的表现是“一加一大于二”，“但两大领域的巨头碰头合作，双方具体操作过程的磨合程度到底会如何，还有待观察。”一行业分析师表示。

盈利能力隐忧

对比普通网站起步阶段日均订单1000单的成绩，好药师的业绩站在了一个较高的起点。行业的自然增长，也给了诸多医药电商企业希望。一组数据显示：2011年，国内医药电子商务产业市场规模或达178亿元；而未来5年，其复合增长率有望达到30%。

“尽管如此，目前，除了天猫医药馆依靠收佣金的方式有一定盈利外，其他医药电商企业基本都亏损。”另一行业分析师指出，与服装、化妆品等产品不同，药品安全消费者更为担忧，特别当前山寨和假货盛行，消费者尚未形成网上购药品的消费习惯。

事实上，医药电商的销售仍然局限在非药品类商品上。崔伟也坦言，网站销售产品主要集中在专科类药品、家用器械、补益类产品。