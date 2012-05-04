【创业学院】创业者组建董事会必知的十大事项

关于进一步提升企业经营管理水平，创业者们可能会意识到：他们需要组建董事会。但是要组建一个高效的董事会究竟需要完成哪些工作呢？

朱莉·加兰德·麦克莱伦(Julie Garland McLellan)是公司治理咨询方面的杰出专业人士，最近曾著有《两难选择》(Dilemmas)、《两难选择2》(Dilemmas II)，她很乐意向创业者们说明如何组建董事会。这位权威人士在董事会组建方面拥有丰富的经验，花了毕生精力来解决董事会冲突，并研究各种融资模式。

以下是加兰德·麦克莱伦在董事会组建和运行方面向创业者提出的十大建议：

1.要深谋远虑：招募董事会成员时要从长远角度考虑，董事会成员在公司治理方面的能力要适应公司具备规模之后的经营情况，而不要局限在眼前的小规模企业。

2.要找一位全才：要至少招募一名董事，既了解董事会运作，有擅长公司治理(最好是经过美国企业董事联合会培训或认证的人)。不要仅仅依靠具有公司治理技能的律师和会计师。

3.制定职责说明：为董事会成员(执行和非执行董事)建立明确的职责说明，规定董事会在公司战略、风险管理等方面应发挥的作用。

4.不要厚此薄彼：创业者要坚持让所有董事都要认识到他们对整个公司(或者全体股东)的义务，而不是为保护某一位股东的利益而发挥有限作用——即使这位股东是企业最大的投资人。

5.要博采众长：建立的董事会团队要具备各种不同的能力和背景，要能够在每次讨论公司战略时从不同角度提出意见。

6.不要“好好先生”：董事的人选应该是，如果不同意创业者的经营方式就宁可退出的人。

7. 倾向志同道合的人：所有决策要争取一致同意，而不是多数票通过；要确定所有董事都知道如何从企业利益相关者的角度和对公司有利的角度去评价各种问题。

8.明确职权的界限：明确董事会主席和CEO的不同职权——不要尝试把两个角色放到一个人身上。

9.报酬要研究确定：董事会成员的报酬数额要体现公正负责，如果必要可以征询专家意见。

10.注意董事会与CEO的等级关系：要记得CEO是向董事会报告；创业者要准备好接受质疑，要能接纳集体的智慧，并接受严格的纪律监督。