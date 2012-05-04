【创业学院】创新工场的五个投资标准：有差异化和可本地化

过去两年半，创新工场主要投资的领域有四个：第一个是基于安卓(Android)生态系统的项目，第二个是游戏，第三个是社交，第四个是LBS(Location-basedService，基于位置的服务)。

我们对投资和孵化的项目，具体有五个判断和选择标准：

第一，这个细分的小领域是否处于爆发式成长的领域？比如说，我们的重点之一是移动互联网，但我们会在里面挑最可能即将爆发式成长的小领域，例如移动游戏。如果能挑到好公司，能够顺势而为的话，这个往往比你的点子和创意重要的多。

第二，我们只投有可能成就巨大价值的公司，当然，作为一个初期公司，这是一个不确定性的判断。不过，具体来说是10年后估值10亿美元的公司。如果以10亿美元为一个估值单位，那么营业额就要达到1亿美元，而且有不错的利润。通常要达到上亿的营业额，且要有不错的利润，这个公司一定要找到一个爆发的趋势，不能只是服务业的公司(例如外包)，而要有一个可扩张的产品业务。

第三，创业的成本投入要非常低，我们不喜欢资本密集型的公司。如果你的创业需要马上建立一个巨大的渠道或者要开工厂，或者要建立复杂的物流，我们就不会考虑。低成本的公司初期回报会更好，而且如果失败也损失有限。

第四，一定要可本地化。一般美国被追捧的创业公司，在中国很快也会火起来。但一方面要符合中国用户的习惯，另外也要看是不是有政策限制的问题。

第五，要有差异化。这是中国比较恶劣的竞争环境和“山寨”现象所致，如果有一个领域看起来很不错，大家都可以做、门槛很低，就蜂拥而上。团购是最好的例子，蓝海很快就成了红海。

我们有几个方向是肯定不会投的：一是团购方向；二是电子商务的B2C方向；三是做平台的LBS方向。(摘自《我为什么要投资你》作者 李晓艳)