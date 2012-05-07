火爆的洋葱网:学生嫌校园网慢自建网络

洋葱网火爆南京航天航空大学，两年收费六百元比校园网快

“洋葱网”创办人黄超

“用‘洋葱网’，网速快、收费低。”从去年开始，一个名为“洋葱”的网络服务通过口口相传逐渐成为南京航空航天大学同学选择上网服务的首选。在享用快速网络之外，让大家津津乐道的是，“洋葱网”搭建者是南航大计算机专业大四男生黄超。扬子晚报记者昨天采访了解到，这个“洋葱网”运行不到一年，在校园里已拥有超过三百位固定用户。

火爆的洋葱网

两年收费六百元比校园网快多了

“原来用校园网，速度特别慢，开个网页都要等老半天，更别说看视频了。”南航大艺术学院大一的陶同学刚进校，就头疼起上网问题，“如果申请其他服务商的网，一个小时6毛钱，也挺肉疼。”就在小陶纠结不已时，听朋友说到了“洋葱网”，小陶根据朋友提供的客服电话找到了“洋葱网”。“手续很简单，申请后有同学上门测试安装。要上网时点击它们的图标，输入账号密码就可以了。”使用了一个学期，小陶很满意，还将“洋葱网”推荐给了同班的同学。“现在很多同学都在用，晚上比较忙的时段同时开很多个网页都没问题，看视频一般也比较流畅!”

南航大政治学专业大一学生小林告诉记者，这个网络在大一同学中尤其出名。“听说是学长自己搭的网络，好神奇呀。”“是不是占用实验室的资源来干私活赚钱呀?不然怎么会比服务商还便宜?”对于“洋葱网”的来历，不少同学觉得很新奇。

记者根据小陶提供的电话联系上了“洋葱网”客服同学，这位同学告诉记者，“洋葱网”是一位学长自己搭建的，并没有占用学校的实验室资源。“洋葱网”一半接入电信网络，一半接入校园网，同学们在使用时既可以高速上网，又可以连上校园网，享受校内网络资源。“洋葱网”的收费为半年200元，一年350元，两年的使用费为600元，“洋葱网”的性价比的确能吸引不少同学的关注。

他们还挑客户，玩网游的人不能申请

“我们是从服务商买来带宽，再接到个人用户上。”“洋葱网”创办人、南航大大四计算机专业的黄超向记者介绍道，为了充分利用带宽资源，节省成本，“洋葱网”采用了多人共用一定的出口宽带的方式。“这就和家里用路由器多人上网的道理差不多。”黄超告诉记者，他在校外租了一套房子，买了3个服务器。“洋葱网”是从服务商那里买来的带宽，利用学校的网线端口，通过自己开发的虚拟网关分给每一位用户同学，虽然要向每位同学收取费用，但由于不断投入线路和服务器，其实并没有什么收益。“实际使用效果是网速下限是1M的带宽，上限是10M左右。”相比于校园网的网速与服务商的价格，这样的性价比吸引了不少同学。黄超希望用自己的技术来给大家一个实惠的网络。“洋葱网”为学生用户提供七天免费试用，服务期内如果使用不满意可以无条件退款。

如果从利益角度出发，“洋葱网”可以优先满足网游客户，校园里这片市场才是最大的，技术上也是最简单的，这样可以获得更大的利润。不过，黄超和他的助手们却一直在控制使用人数，每当有同学申请加入时，他们都要了解使用需求，玩网游的人是不能申请的。“我们只给真正需要的人。例如，那些经济能力不太好，又经常需要上网查资料学习的，我们尽可能鼓励大家健康上网。”