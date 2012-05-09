百度相册悄然上线：将关联魔图 支持多端

百度相册登录页面(腾讯科技配图)
5月9日消息，在百度网盘开放用户邀请后，百度旗下又一款云平台产品悄然诞生。腾讯科技获悉，百度昨日晚间低调推出相册应用，未来百度魔图将成为用户使用百度相册的移动端入口。
百度相册可以批量管理照片和上传照片(腾讯科技配图)
据了解，百度相册有4大功能，分别为支持原图无损上传；多重加密保护隐私，对于公开相册可方便快捷地分享；采用三重技术备份，确保照片不丢失；可通过网页、手机客户端等多种方式上传、浏览和管理照片。
用户在使用百度账号或手机号登录百度相册后可上传图片，并且进行管理，此外，可以根据需要是否分享到微博等社交网络平台。
百度对相册服务定义是为广大用户提供上传、浏览、删除、下载、分享图片、照片等功能的存储平台。百度运用自己的云平台通过国际互联网络为用户提供上述免费服务，本身不直接上传、提供图片、照片内容。
实际上，百度网盘也提供类似百度相册的功能。资料显示，百度网盘分为我的文件、加密分享、公共文件三板块，其中，我的文件栏目分为我的视频、我的文档、我的音乐、我的照片4个栏目，用户可以通过上传的方式存储文件，也可离线下载。
对此，知情人士向腾讯科技透露，百度网盘更多的是具有存储的功能，不能对照片进行编辑管理等，百度相册除存储的功能外，还将实现照片管理等更丰富的功能。目前百度相册仅仅是测试版，更多的只是体现了存储的功能。
“当然百度网盘与百度相册并非孤立，两者后台是打通的，百度网盘拥有的15G存储空间，百度相册也具备。”上述人士指出，百度魔图将成为百度相册的移动端入口。
资料显示，魔图精灵是创新工场早期投资的项目之一，旗下拥有照片类应用魔图精灵，这款软件致力于智能手机上的图片拍摄、美化和分享，有千万量级用户。百度去年11月千万美金收购魔图精灵，并将魔图精灵产品、技术及团队等资源悉数整合进入百度。
数据显示，未来四年内，我国云服务的市场规模将从174亿美元增长到442亿美元，其中云存储的市场规模将近62亿美元，这使得国内越来越多企业杀入云存储行业。此前，酷盘董事长黄明明就曾表示，云存储服务将出现爆发性增长。
百度网盘相关负责人表示，百度网盘、百度相册的推出，是百度云战略链条中信息传递的核心节点与重要平台，百度希望打通各个独立平台，为百度布局移动互联网奠定基础。
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