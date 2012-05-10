创业公司CEO怎样才能“名副其实”?

据《techcrunch》报道，如果你是一家创业公司的CEO，而且已经从一些风险投资者那里获得了融资，你在公司里做着最具挑战性的工作，并为之拒绝了其它一些薪资不错的工作机会，在经营公司的过程中，你学到了很多公司经营方面的专业知识和技能，以及如何和竞争对手进行竞争，并在竞争中坚持自己的方向。同时，你也学会了如何激励他人和你一起努力将自己的梦想变成现实。如果你是这样一位创业公司的CEO，那么你的这个CEO头衔会让人信服。

然而并非每个自称创业公司CEO的人都能做到上述所说的那样，在这种情况下，是否该将CEO的头衔常挂嘴边?是否该考虑去除名片上的CEO头衔?LinkedIn页面上的CEO标签是否也该撤下?所有这些都是创业公司CEO们需要考虑的问题了。

在苹果公司早期，乔布斯名片上的头衔是：负责新产品开发的副总裁，而非CEO，其中的一个重要原因就在于他意识到自己当时还没有足够的能力来经营这家公司。比尔.盖茨当时名片上所标注的头衔是“董事长”，也不是CEO。而只有马克.扎克伯格早期的名片上标注着霸气外露的“I’m CEO, Bitch”的头衔，这算是个例外。

事实上，现在盛行的自称公司CEO的头衔通常状况对公司和CEO个人是存在不利影响的。在很多情况下，自称公司CEO就无意中或为自己贴上了“自我主义”的标签，或反映出当事人因信心不足而希望通过CEO这个头衔得到信心补偿的心理状态，无论是基于何种状况考虑，这都会使别人更不愿与你共事或是在你需要帮助时来帮助你。因此在没有足够胜任CEO这个职位的能力前，先不要到处标榜自己的CEO头衔。你首先需要做的是如何胜任CEO，从而使自己的CEO头衔令人真正的信服。以下是几点建议：

吸引真正优秀的人才

在吸引优秀人才的案例中，乔布斯是个典型，他首先吸引来了科技怪才、也就是后来苹果的联合创始人Wozniak，后来又将Mike Markkula引入公司。一个真正出色的公司CEO就像一轮明月，他能够通过自己所引进的“人才明星”所反射的光芒来照亮自己。优秀的人才就像催化剂，他能够协助你迅速达成你的目的，他们善于提出好的想法并迅速执行，在这个过程中，他们能够将你推向一个新的高度。

如果你能够雇佣优秀的人才，那么尽管雇佣， 如果不能，那么也要想法设法接触他们，让他们变成你的朋友、顾问亦或是旅伴，努力向他们学习，利用他们的饱满的精力和丰富的创造力为自己服务。

在吸引优秀人才的过程中，要注重人才的多元化。在遇到问题的过程时，你肯定想要从不同的视角来看待问题，因此尽量为公司引进有不同专业背景的人才，他们可以在工作的过程中相互学习，而相互间火花的碰撞是公司未来创新的源泉。除此之外，你一旦为公司引进了很多优秀的人才后，你就肩负着他们的信任和付出，这会敦促你一往直前，你也就很难再打退堂鼓。

CEO兜售的并不仅是一款产品，而是一种优秀的用户体验

一款产品或许能够满足一种需求，但如果替代品一旦出现，用户或许就会抛弃它。而优秀的用户体验就不一样，它能够给用户留下美好的回忆，并促使用户重复使用，因此产品的优秀用户体验与用户间建立的是一种长久的关系。每一位优秀的CEO都深喑此理，因此也就会竭尽全力来为用户带来优秀的用户体验。而优秀的用户体验一旦达成，那么就要将其与用户的购买行为建立起联系。

在这个过程中，产品的价格标签也很重要，因为用户会将产品的价格和产品的功能体验进行对照来看这款产品是否值得购买。而良好的用户体验是正是体现产品价值的地方。在很大程度上说，一位优秀的公司CEO向用户兜售的并不仅是一款产品，而是一种优秀的用户体验。

学习金融方面的知识

如果你想成为摇滚巨星，那么你必须学习读乐谱符号，如果你想成为小说家，那么你必须学习基本的语法，如果你想成为一家公司的CEO，那么你也就必须了解金融方面的知识。学习金融知识并没有秘诀捷径，现在市场上相关书籍很多，涵盖金融领域的各个方面，不妨多看看这方面的书籍。如果你周围有经营公司的朋友或是在银行任职的朋友，不妨多和他们多聊聊并从中学习。此外，用于个人计算机的小型商务财务软件QuickBooks也是个不错的工具。对于创业公司的CEO而言，不管他们的金融知识如何，他们都应该了解这个知识：按照公司目前的烧钱率，公司资金能维持公司运转多长时间，并知道如何使有限的资金发挥最大的效用。

长远目标的实现需要脚踏实地的努力

很多硅谷的CEO们都读过管理专家Jim Collins的管理类书籍，他们会告诉你他们的宏大的目标，如变革数据中心领域，彻底改变移动支付方式或是创建社交分享的新的范式等等。CEO们有远大的目标并非坏事，但一个优秀的公司CEO还应该知道如何一步步将这远大的目标变成现实。成功的CEO知道如何平衡远大抱负和实际执行的关系，他们关注的是如何通过每一天的努力来实现公司用户的增长和公司的长远发展，而不名片上那个醒目的CEO头衔。